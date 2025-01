Una leyenda del Liverpool explota contra Alexander-Arnold: «Se cubre para irse gratis»

La leyenda del Liverpool, Jamie Carragher, no se ha guardado nada hacia Alexander-Arnold. El ex defensa ha sido especialmente crítico con la situación. No sólo manifestó que «lo más importante para el Liverpool en 2025 es ganar la Premier League» y que ningún contrato debería interferir con ese objetivo, sino que también expresó su descontento con la manera en que se está manejando la situación el futbolista objetivo del Real Madrid.

Jamie fue particularmente duro al sugerir que el entorno del jugador habría instado al Real Madrid a hacer una oferta, sabiendo que los de la Merseyside la rechazarían, simplemente para justificar una futura salida gratuita. «Se cubre para irse gratis», llegó a argumentar el ex de los Reds.

La posible salida de Trent Alexander-Arnold de Anfield al Real Madrid ha generado un intenso debate en el mundo del fútbol inglés, con leyendas del club expresando opiniones contrapuestas sobre lo que debería hacer el talentoso lateral derecho. Esta crítica cobra especial relevancia considerando que Carragher, quien disputó más de 700 partidos con el Liverpool, entiende profundamente lo que significa ser una leyenda del club. «Me encanta Trent como chico y como jugador», añadió, «pero es algo que el club y los aficionados no necesitan cuando se acerca un partido importante», zanjó.

Jamie Redknapp defiende a Alexander-Arnold

Por otro lado, Jamie Redknapp adoptó una postura completamente diferente. El ex jugador del Liverpool ha manifestado públicamente su apoyo a que el lateral fiche por el club de las 15 Champions, haciendo hincapié en la excepcionalidad de la oportunidad. «Si surge la posibilidad de ir al Real Madrid, ¿cómo puedes rechazarla?», declaró Redknapp, quien incluso fue más allá al sugerir que Alexander-Arnold «debería dar el paso y fichar por el Madrid».

Redknapp también destacó que si el jugador quisiera «experimentar una cultura diferente y probar algo nuevo», el Real Madrid sería una opción perfectamente aceptable, a diferencia de un posible fichaje por rivales directos como el Manchester United o el Manchester City.

¿En Madrid este mismo invierno?

El lateral inglés se encuentra en un momento crucial de su carrera. Con más de 300 partidos disputados con apenas 26 años, Alexander-Arnold ha demostrado su valía y compromiso con el Liverpool. Sin embargo, su contrato expira el 30 de junio y desde el 1 de enero es libre para negociar con cualquier club. A pesar de los intentos de los Reds por retenerlo, presentando varias ofertas de renovación, el jugador las ha rechazado todas. Sus demandas incluyen equiparar su salario al de Mohamed Salah, lo que ha creado una significativa distancia entre las posturas de ambas partes.

El Real Madrid, que ya vio rechazada una oferta en enero valorada en 20 millones de euros, según The Telegraph, parece ser el destino más probable para Alexander-Arnold. El plan del club blanco es incorporarlo libre en el verano de 2025, pero no descarta que llegue en este mes de enero. La necesidad del club merengue es clara, especialmente considerando la baja de Carvajal y la falta de un sustituto natural en la posición de lateral derecho. La incorporación del inglés no solo proporcionaría una solución inmediata a este problema, sino que también aseguraría el futuro de la posición con un jugador de probada calidad internacional.