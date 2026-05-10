Carlos Martínez revoluciona las redes en el Clásico entre el Barcelona y Real Madrid

El Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid contó en Movistar con la narración de Carlos Martínez. El periodista, como es habitual, incendió las redes sociales con sus comentarios sobre el partido en el que los dos grandes de nuestro fútbol volvían a medirse, por última vez esta temporada, con la Liga a un punto de ser matemática para los de Hansi Flick. Acompañado de Julio Maldonado Maldini, Álvaro Benito y de Jorge Valdano, el narrador volvió a ser protagonista en las redes.

En cada partido que narra Carlos Martínez, las redes sociales arden con sus comentarios. Es habitual ya que muchos aficionados hablen de la forma que tiene de narrar Martínez, el encargado de los grandes partidos de fútbol que se emiten en nuestro país. Y, como no podía ser de otra forma, para el partido estrella de la Liga, el periodista volvío a ponerle voz.

Para el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, Carlos Martínez volvía a la carga y no pasó desapercibido en las redes sociales. Los madridistas le señalan por considerar que es más culé, mientras que los aficionados del Barça piensan lo contrario. Pero lo cierto es que, al final, el narrador acaba siendo protagonista por sus comentarios.

«No veas a Carlos Martínez, cantó más las paradas de Courtois en la Champions que el gol que nos daba la Liga», señalaba un aficionado del Barcelona tras el gol marcado por Rashford. Por su parte, los del Real Madrid criticaban la forma en la que había «gritado» el tanto del futbolista inglés.

Carlos Martínez narra el Clásico

El Barcelona y el Real Madrid llegaban a un partido en el que los azulgranas necesitaban un punto para cantar el alirón. El escenario era el mejor posible para los de Flick, con el conjunto blanco en total autodestrucción, con peleas internas y un montón de confictos dentro del vestuario. No estaba el foco de los blancos puesto en lo que sucediera en el Camp Nou.

La posibilidad de salir campeón en el Camp Nou era histórica. Un alirón en un Clásico solamente se ha producido una vez en la historia y fue hace 94 años. No ganó la Liga el Barcelona aquella vez y fue el Real Madrid el que se proclamó campeón ante su eterno rival. Este domingo se puede equilibrar esa balanza casi un siglo después.