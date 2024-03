Camavinga cuenta la tragedia familiar que vivió de niño: «Al principio no lo creí»

Eduardo Camavinga es uno de los pilares fundamentales del Real Madrid de Carlo Ancelotti. Con tan solo 21 años, el jugador francés se ha asentado ya en el equipo blanco y protagoniza una gran carrera en el mundo del fútbol, aunque no fue todo fácil. Camavinga vivió de niño un episodio trágico con el incendio de su casa.

En concreto, cuando el centrocampista tenía 10 años la vivienda familiar en la que vivían sufrió un grave incendio. Toda la casa se quemó, se quedaron sin ella y además perdieron todo lo que había dentro. Camavinga y su familia se quedaron sin nada de un día para otro.

Este suceso marcó la vida del jugador francés, que se fue recuperando a través del fútbol. Camavinga nació en un campo de refugiados en Angola, aunque cuando él solo tenía un año sus padres emigraron a Francia, donde se asentaron, primero en Lille y después en Fougeres, localidad al norte de Francia, donde el actual jugador del Real Madrid pasó toda su infancia.

12 años después de esa tragedia, Camavinga ha querido contar el drama que vivió él y toda su familia con aquel incendio, un suceso que sin embargo sirvió para que «me permitiera ser el hombre que soy hoy en día». Y es que el francés explica que aquel trágico suceso le forzó a esforzarse cada día y querer llegar algún día a la élite.

La tragedia familiar de Camavinga

«Mi padre me dijo que yo levantaría a mi familia. Es una historia que ahora forma parte de mi vida», cuenta Camavinga en un reportaje que se estrenará próximamente en Movistar+, que ha lanzado ahora un adelanto. «Esa fue la primera vez que vi llorar a mi padre», añade el jugador del Real Madrid.

Camavinga ha querido detallar cómo fue aquel trágico suceso. «En ese momento estaba en el colegio, por la mañana vi pasar a los bomberos cerca de mi escuela. No me imaginaba que estaría pasando algo en mi casa. Un profesor nos dijo a mi hermana y a mí que nuestra casa se había incendiado. En un principio no lo creí», detalla Camavinga en este reportaje.

"Estaba en la escuela y nos dijeron a mi hermana y a mí que nuestra casa se había incendiado…". La historia de Eduardo 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠𝐚. #UCL#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/dLX9s2Xp5A — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 4, 2024

La familia lo perdió todo, pero lejos de rendirse, todos unidos lucharon por sacar unos a otros adelante. Camavinga ya destacaba en el fútbol, pero estaba todavía en una fase muy temprana para saber si llegaría a la élite. Su padre siempre creyó en él y le dijo ese día que él «levantaría a la familia». Y así ha sido.

La ayuda de sus vecinos

Camavinga, que logró la nacionalidad francesa con 17 años, ha explicado en alguna ocasión que fue también la ayuda de sus vecinos la que hizo que pudieran salir adelante tras aquel incendio. Les dejaron los principales electrodomésticos y muebles para que pudieran ir rehaciendo su vida de la mejor forma posible.

También fue clave la ayuda de Drapeau Fougeres, el club en el que se formó el futbolista, que en aquellos días organizó varias actividades solidarias para dar recursos a la familia de Camavinga.»No te preocupes, tú vas a ser un gran futbolista y levantarás esta casa», le dijo entonces el padre al jugador en esos duros momentos.

Camavinga es hoy uno de los mejores centrocampistas del mundo, está asentado en el Real Madrid, con el que cumple esta temporada su tercer curso futbolístico. El francés ha sido siempre una pieza clave en el esquema del entrenador italiano, que igual le ha utilizado en el centro del campo como en el lateral y ya sea al inicio o al final del partido.