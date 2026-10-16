El cabreo de Morientes por la sanción a Vinicius: «La tratan como una agresión, ¡estoy indignadísimo!»

Fernando Morientes, ex jugador del Real Madrid y actual comentarista deportivo en varios medios de comunicación, mostró su indignación tras conocer los cuatro partidos de sanción que el Comité de Disciplina de la Federación le ha impuesto a Vinicius tras la roja vista el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu contra el Villarreal por tirar del pelo a Saliba.

«Estoy indignadísimo con la sanción a Vinicius. Esto está tratado como una agresión… Me vienen a la cabeza el planchazo de Simeone a Julen Guerrero en el que le hace un agujero, la de Andoni Goikoetxea con Maradona… ¿Alguien no ve que esto no es una agresión? Es un calentón, un momento de tensión…», comenzó declarando un Fernando Morientes que no estaba nada de acuerdo con los cuatro partidos que le han caído al brasileño.

«Con dos partidos es mucho más que suficiente y cuatro son una exageración. Llevarlo al nivel de agresión… ¿Qué agresión estás viendo? Es roja directa, no hay discusión, pero cuatro partidos son una barbaridad», añadió Morientes en El Partidazo de Cope con Juanma Castaño.

Morientes no estaba de acuerdo con esta sanción y mostró su indignación, aunque la realidad es que dos de esos partidos son por el agarrón de pelo, aplicado como una conducta violenta, cuya sanción es de dos a tres partidos. Los otros dos son por las protestas hacia el colegiado.

«No hay mal que por bien no venga. A veces, estas situaciones sirven para dar oportunidades a jugadores que lo están pidiendo a gritos», añadió Fernando Morientes sobre la situación en la que puede encontrarse el brasileño tras esta sanción.

Vinicius se perderá cuatro partidos de Liga y no volverá a jugar en la competición nacional hasta finales del mes de noviembre (entre medias hay parón de selecciones). No jugará ante el Sevilla este fin de semana y no viajará a jugar el Clásico en el Camp Nou, al Sardinero contra el Racing ni a Mestalla ante el Valencia. Sí podrá jugar entre medias las dos jornadas de Champions ante el Leipzig y en Atenas.