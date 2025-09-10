El Real Madrid ha arrancado la Liga con perfección absoluta. A pocos días de volver del parón de selecciones para comenzar la cuarta jornada, el conjunto de Xabi Alonso es líder invicto del campeonato: nueve puntos de nueve. Una racha que ha servido para transmitir la nueva imagen del equipo de cara a la reconquista de uno de sus títulos favoritos.

Argumentos futbolísticos existen, pero también hay estudios que respaldan que el conjunto merengue acabará siendo el nuevo campeón. El último que lo ha hecho ha sido el CIES (Centro Internacional para Estudios del Deporte), quien ha publicado un informe de los equipos que más probabilidades tienen de conquistar sus ligas domésticas.

Centrándose en la liga española, el Real Madrid posee un 40,6% de terminar primero después de las 38 jornadas, mientras que otros equipos suman menos porcentaje, como el FC Barcelona (29,6%) y el Atlético de Madrid (22,1%). En lo que va de competición, los merengues sacan dos puntos de ventaja con los de Hansi Flick y siete con los de Diego Pablo Simeone.

En el extranjero, otros equipos tienen un balance más arrollador como el Bayern de Múnich, con un 61,4%; y el Paris Saint-Germain, un 73%. La metodología para llegar a dichas conclusiones se basa en variables deportivas (impacto sobre pases en campo contrario), económicas (gastos de traspaso invertidos para fichar a los jugadores que se alinean) y demográficas (minutos de los jugadores en el último año y nivel deportivo en sus partidos).

Ilusión en el Real Madrid

Con la llegada de Xabi, la plantilla ha sufrido una transformación en la que se prioriza el juego colectivo y táctico. El equipo rema hacia la misma dirección y jugadores como Güler y Huijsen han entrado en una nueva dimensión de protagonismo. Al frente, un calendario donde se mezcla Champions y Liga, una nueva cuesta que el Real Madrid debe superar para seguir reforzando los motivos que dice CIES para levantar el 37.º título.