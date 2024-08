Bronca de Ancelotti: «No se puede jugar andando»

Carlo Ancelotti acabó muy cabreado el partido ante el Valladolid y se lo hizo saber a sus jugadores. El técnico del Real Madrid ya mostró en rueda de prensa que no le terminó de convencer lo que vio sobre el terreno de juego, tras hacer de forma pública un llamamiento de responsabilidad a sus jugadores, pero no acabó ahí. Como apuntó Eduardo Inda en su primera aparición de la temporada en El Chiringuito de Jugones, Ancelotti abroncó al vestuario por no tener la intensidad que, a su parecer, requería el partido.

«El entrenador sigue sin estar muy contento con el juego del equipo. En la primera parte el Madrid jugó peor que lo que lo hizo en Mallorca. Se está hablando de Mbappé que no ha marcado, pero Cristiano Ronaldo cuando llegó tuvo unos meses que la gente decía que se había equivocado y luego fue una salvajada», introdujo Eduardo Inda en el programa de Pedrerol.

«El equipo jugó desastrosamente mal. Ancelotti no es un tipo de gritar ni acalorado, es pedagógico y por ello seguro tiene la autoridad que tiene en el vestuario. Les hizo una reflexión y les dijo que al fútbol no se juega andando. Quería más velocidad, transiciones… el espectáculo que dio el Madrid en el primer tiempo contra el Valladolid con suplentes, fue un poco lamentable y estaba ciertamente enfadado, pero no es un tipo que entre montando cristos. Les dijo exactamente: ‘Al fútbol no se juega andando’», añadió Inda.

El director de OKDIARIO contó la bronca que el entrenador del Real Madrid les echó a sus futbolistas. El partido tuvo momentos donde el juego de los blancos estuvo muy lejos de lo que se espera, especialmente en la primera parte. De hecho, el propio técnico tuvo que intervenir desde la banda para cambiar radicalmente el curso del partido y cerrar la victoria en el tramo final, con goles de Brahim y Endrick, que prácticamente acababan de entrar.

De esta forma, los madridistas sumaron los tres primeros puntos de la temporada, aunque no convencieron en absoluto en su estreno en el Santiago Bernabéu este curso. Y, es que, salvo en la Supercopa de Europa ante la Atalanta, el Real Madrid ha estado lejos del nivel que se espera.

Entonces, Mbappé consiguió anotar su primer gol en su debut con la elástica del Real Madrid y también su primer título. El fútbol que practicaron en Varsovia no dio opción a reprimenda alguna por parte de Ancelotti, todo lo contrario que ante el Mallorca y el Valladolid en los dos primeros partidos del campeonato liguero. De ahí que el italiano haya decidido abroncar a sus futbolistas tras lo que se vio en el Bernabéu y que les haya pedido que no jueguen andando.

Ancelotti echó la bronca a los jugadores

A pesar de la bronca en rueda de prensa, Ancelotti comparó el encuentro con el del Mallorca, en el que el conjunto blanco comenzó pinchando, con un empate a uno que les llevó a dejarse dos puntos respecto al Barcelona, que sí que ha ganado los dos partidos. Señaló que notó una clara mejora táctica respecto a lo que pasó en Son Moix: «Me deja muy buen sabor, porque cuando ganamos hay que estar contentos. En la segunda parte hemos mejorado mucho. Hemos estado más activos y hemos tenido mucha más movilidad con balón».

«El equipo ha estado más compacto. Ha estado mejor defensivamente y recuperando más rápido. No sólo los delanteros, sino todos. Lo hemos mejorado juntos», reflejó el italiano. Sin embargo, quiso dejar un recado a algunos de sus jugadores, solicitándoles que si no se ven al 100%, pidan el cambio: «Teniendo en cuenta que en este periodo de la temporada los jugadores se cansan y sería correcto que si lo hacen levanten las manos. Los jugadores tienen que tener más responsabilidad en este sentido. Y lo digo aquí porque se lo he dicho a ellos».