La broma sin gracia de Gabriel Rufián buscando provocar al madridismo: «No les vayáis a decir ‘fuck off’»

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha vuelto a captar la atención tras sus comentarios sobre la polémica expulsión de Jude Bellingham en el partido entre Osasuna y Real Madrid, así como sobre la reciente visita de aficionados del Manchester City a la capital española. El político catalán aprovechó la ocasión para hacer alusión a los aficionados de los citizens, quienes visitaron Madrid recientemente para un enfrentamiento de Champions League.

En un tuit, el político independentista comentó: «Hoy andarán por Madrid los aficionados del City. No les vayáis a decir FUCK OFF por mucho que en la tele lleven una semana diciendo que es HOLA BUENOS DÍAS QUÉ TAL». Este mensaje no solo ironiza sobre la controversia lingüística en torno a Bellingham, sino que también busca provocar a los seguidores madridistas.

Una cosa. Hoy andarán por Madrid los aficionados del City. No les vayáis a decir FUCK OFF por mucho que en la tele lleven una semana diciendo que es HOLA BUENOS DÍAS QUÉ TAL. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 19, 2025

Hay que recordar que el Comité de Competición ha sancionado a Jude Bellingham con dos partidos tras ver roja directa el pasado sábado en el encuentro que enfrentó a Osasuna y Real Madrid en El Sadar. Por lo tanto, el inglés se perderá los encuentros contra Girona y Betis. La entidad madridista acudirá al Comité de Apelación para tratar de evitar el castigo a su futbolista.

Rufián vuelve a burlarse del Madrid

Todo comenzó durante el partido disputado el pasado sábado en El Sadar, donde el árbitro Munuera Montero expulsó a Jude Bellingham en el minuto 39 por dirigirse a él con la expresión «fuck you», según reflejó el acta arbitral. Sin embargo, el jugador inglés defendió que lo que realmente dijo fue «fuck off», una expresión que, aunque también es ofensiva, tiene matices diferentes.

Rufián no tardó en reaccionar a este suceso con un tuit que rápidamente se viralizó: «Que qué robo al Madrid porque el árbitro sabe inglés». El comentario, cargado de ironía, hacía referencia a las constantes quejas del Real Madrid sobre el arbitraje en la Liga de Javier Tebas. Más tarde, añadió otro mensaje: «Munuera Montero va a estar más tiempo en la nevera que medio limón reseco», insinuando que el árbitro podría ser apartado temporalmente por su actuación.

Que qué robo al Madrid porque el árbitro sabe inglés. https://t.co/PikMWJixqF — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 15, 2025

La defensa de Rufián hacia Munuera Montero llega después de que el OKDIARIO desvele que el colegiado tiene un mural de Messi en el jardín de su casa y que es el fundador de Talentus Sports Speakers, una empresa que trabaja con el Atlético de Madrid, Manchester City y PSG, entre otros.

Munuera va estar más tiempo en la nevera que medio limón reseco. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 15, 2025

Mientras tanto, el Real Madrid ya ha presentado alegaciones para reducir la sanción impuesta a Bellingham, quien enfrenta dos partidos de suspensión por «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros». Este incidente se suma a una serie de polémicas arbitrales que han marcado la temporada del club blanco.

Por otro lado, el partido contra Osasuna no estuvo exento de otros momentos controvertidos. Además de la expulsión de Bellingham, se escucharon cánticos ofensivos desde las gradas dirigidos a Vinicius, lo cual ha llevado al Real Madrid a considerar acciones legales. Este tipo de incidentes ha sido recurrente en la Liga.