El Comité de Competición sanciona a Bellingham con dos partidos

El Comité de Competición ha sancionado a Jude Bellingham con dos partidos tras ver roja directa el pasado sábado en el encuentro que enfrentó a Osasuna y Real Madrid en El Sadar. Por lo tanto, el inglés se perderá los encuentros contra Girona y Betis. La entidad madridista acudirá al Comité de Apelación para tratar de evitar el castigo a su futbolista.

El Comité de Competición ha aplicado dos partidos de sanción tras aplicar a Bellingham el artículo 124 del código disciplinario, donde se recogen «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as».

Tras el encuentro, Munuera Montero reflejó lo siguiente en el acta del partido: «En el minuto 40, Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: ‘Fuck you’».

Por otro lado, Bellingham negó desde el primer momento el insulto al colegiado del encuentro. «Es claro que se ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No quiero decir otra vez lo que dije, pero es algo más como ‘joder’ y quiero que todo el mundo sepa que no quise poner al equipo en una situación en la que quería dejar al equipo con diez. Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo, ni siquiera lo digo directamente al árbitro, lo digo a mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado», aseguró el jugador del Real Madrid en la zona mixta de El Sadar.

Roja directa en El Sadar

Munuera Montero expulsó a Bellingham en el minuto 40 de la primera parte con roja directa después de una conversación con el colegiado. El jugador del Real Madrid no parecía estar alterado y reclamaba una acción en el área contraria, cuando el árbitro andaluz paró el partido y le mostró la roja. Minutos antes, le había enseñado una amarilla a Ancelotti por reclamar una mano de Juan Cruz en el área de Osasuna, mientras que había pasado por alto un penalti a favor del conjunto blanco, de Moncayola sobre Vinicius.

La acción sorprendió a todo el mundo. Los jugadores del Real Madrid fueron en masa a hablar con Munuera Montero para pedirle explicaciones sobre la expulsión de Bellingham. Sin embargo, el colegiado cogió al capitán Modric y le explicó lo que le había llevado a sacarle la roja al jugador del conjunto madridista.

La decisión de Munuera Montero provocó que Vinicius y Mbappé fueran rápidamente a pedirle explicaciones, al igual que el propio Bellingham. Después de una jugada a balón parado, el inglés va conversando con el árbitro, reclamándole una acción en el área contraria. Es entonces cuando se ve que Munuera Montero le pide «calma» e, inmediatamente, ante algo que las cámaras no captan, se dirige a él para sacarle la roja.