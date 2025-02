Tebas reconoce que Munuera tiene vínculos con empleados de la Liga: «Pero él no nos presta servicios»

Javier Tebas habló del caso Munuera Montero este martes ante los medios de comunicación. El presidente de la Liga dio su versión, aclarando que «es la empresa de un socio» la que «ha prestado servicios a la Liga». El árbitro jiennense fue el protagonista el pasado sábado de un escándalo tremendo en El Sadar, donde el Real Madrid fue claramente perjudicado por sus polémicas decisiones, especialmente la injusta expulsión a Jude Bellingham.

«Más bien yo creo que no es la empresa de Munuera, sino la de un socio que es Sergio González. Creo que fue empleado de la Liga y ahora ha prestado unos servicios. Pero la empresa de él directamente no están prestando ningún servicio a la Liga. Nosotros estamos viendo bien el tema, en el que tampoco me hace mucha gracia que alguien que presta servicios a la Liga tenga una sociedad con un árbitro», comentó Tebas.

«Pero no era estar prestando servicios a la Liga porque evidentemente no lo consentiríamos, pero tampoco me gusta que alguien que trabaja para la Liga tenga sociedades o tenga temas con árbitros. La mujer del César tiene que parecerlo. Eso no implica nada más, es lo que puedo decir. Quiero insistir en que Munuera no está prestando servicios con una compañía a la Liga, ni a la UEFA ni a nadie es su socio en otra sociedad», aseguró.

Este periódico informó en exclusiva que su compañía, con sede en Córdoba, tiene un mural de Leo Messi. El árbitro tiene presidiendo en el jardín de la sede de su empresa un dibujo del argentino vistiendo la camiseta arlequinada del Barcelona correspondiente a la temporada 2019-20. La empresa de Munuera Montero ejerce como si fuese un cazatalentos para diversos clubes de fútbol y entidades.

Tebas y la polémica con Munuera Montero

El colegiado ha traído empleados para el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain, el Manchester City y hasta a la ECA que preside Nasser Al-Khelaifi y que tiene un clarísimo conflicto de intereses con la Superliga que lidera el Real Madrid. Asimismo, no parece casual que el árbitro reclute personal para Mediapro, quien controla las imágenes del VAR y que es el operador audiovisual preferente de la Liga y que además ayudó al Barça a través de sus directivos como avalistas.