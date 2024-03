Brahim es uno más en Marruecos y se anima con un baile tradicional que ya es viral

Brahim Díaz ya es uno más con Marruecos. El futbolista del Real Madrid se ha hecho viral en las redes sociales durante las últimas horas con una danza tradicional del país africano junto a su padre y con sombrero marroquí, llamado fez, incluido. El jugador malagueño, que debutará en este parón internacional con el combinado de Marruecos, ya está totalmente integrado con su nueva selección.

Brahim Díaz jugará esta semana sus primeros partidos con Marruecos. La selección africana, semifinalista en el Mundial de Qatar, jugará ante Angola y Mauritania en encuentros que se jugarán en la ciudad de Agadir.

Marruecos llevaba meses peleando porque Brahim les eligiera a ellos y la insistencia de Walyd Regragui, seleccionador marroquí, dio sus frutos. Los africanos explicaron al jugador del Real Madrid el plan que tenían pensado con él, que era darle galones. Le dejaron claro que le elevarían a la categoría de estrella y Brahim Díaz era consciente de esta gran apuesta de Marruecos con él.

Los marroquíes en fútbol han mejorado mucho en los últimos años y si bien se llevaron una gran decepción en la reciente Copa África (cayeron en octavos ante Sudáfrica) sí que han hecho un plan de futuro que pasa, entre otras cosas, por albergar la próxima edición de la Copa África, que será en 2025. Además, llegaron a semifinales del Mundial de Qatar y su proyecto se basa en llegar de forma muy competitiva al Mundial de 2030, donde son anfitriones junto a España y Portugal. En esa cita Brahim Díaz tendrá 29 años.

Brahim toma la palabra

Brahim Díaz habló por primera vez hace unos días tras su convocatoria con la selección de Marruecos y la polémica con el poco cariño mostrado hacia el futbolista del Real Madrid por parte de la Federación y del seleccionador Luis de la Fuente. El jugador malagueño, que a partir de ahora jugará con Marruecos, afirmó con rotundidad que él nunca ha presionado para jugar con España.

«No sé si con mi cara se verá mi reacción. Nunca he presionado y jamás lo haré. Nunca he exigido nada para ir con España. Se habla en el campo y ahí es donde tienes los méritos. No hay más. No sé lo que ha dicho Luis de la Fuente, no lo he visto, me lo estás diciendo tú ahora. Si se refería a eso no es mi caso. No me siento aludido por sus palabras. No soy ese tipo de persona», afirmó Brahim Díaz en El Larguero de la Cadena Ser y en Movistar Plus con Jorge Valdano.

«Me siento 100% español y me siento 100% marroquí. He crecido en España. Si tengo que meter un gol a España, estaré encantado, claro, pero también preferiría meterle los goles a otra selección. El cariño que me han dado España y Marruecos es muy grande, son dos países maravillosos. Tengo raíces marroquíes (por su abuela paterna), pero he crecido en España (…) ¿Si celebraría un gol ante España? Ahora mismo no sé qué decirte, pero sí te digo que estoy 100% convencido de mi decisión», continuó el jugador del Real Madrid y de la selección de Marruecos.

«Yo siempre decido con el corazón y así ha sido también esta vez. Soy un chico con sueños, sencillo. El cariño y el proyecto que me han enseñado en Marruecos me parece muy bueno. La decisión está tomada. Ahora ya no vale pensar en qué hubiese pasado si… No iba a cambiar nada. No estaba pensando en si me llamaba o no Luis De La Fuente para tomar esta decisión», señaló Brahim.