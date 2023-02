El bonito gesto de Vinicius con una joven aficionada en El Sadar

Vinicius no tuvo su noche soñada en El Sadar. A pesar de ser el mejor, su buen juego y sus incesantes intentos por ayudar a su equipo no fueron suficientes para que el brasileño no se fuera de vacío en la faceta goleadora. En una de sus actuaciones más destacables de la temporada, el del Real Madrid se tuvo que conformar con una asistencia a Valverde, que está volviendo a la senda del gol. No obstante, el extremo quiso tener un detalle con una aficionada madridista en la grada del estadio navarro.

Al término de un partido del que el conjunto blanco se llevó la victoria por 0-2 ante Osasuna en su casa, Vinicius quiso tener un detalle con una joven merengue que se encontraba en un asiento a pie de campo del coliseo pamplonica. El pupilo de Ancelotti se quitó la camiseta con la que disputó el encuentro, se fijó exactamente en quién era la niña que le pedía la elástica con una pancarta, la señaló y, acto seguido, se la regaló. Otro gesto más del joven brasileño en un campo que también demostró que el fútbol español ataca a Vinicius por el simple hecho de ser un jugón.