Las notas del Real Madrid contra Osasuna: Valverde sigue volando

El Real Madrid ganó 0-2 a Osasuna en El Sadar para seguir en la lucha por la Liga. Valverde, que sigue volando, y Asensio, hicieron los goles de los blancos. Vinicius dio un recital y Álvaro Rodríguez dejó claro que hay un delantero para el futuro.

Courtois – BIEN

Superada la lesión, regresó a la portería. Cada vez que Osasuna pisó las inmediaciones del área generó peligro, obligando al belga a emplearse a fondo. En la segunda parte, tras dos buenas paradas, se llevó un gran susto con un disparo que besó el palo. Está de vuelta, que es lo más importante.

Nacho – APROBADO

Otra vez titular. Esta vez en el lateral derecho. Vale para absolutamente todo. Valverde estuvo muy pendiente de echarle siempre una mano. En el tramo final de la primera mitad cometió un error que pudo costar caro a los blancos. Trató de sumar en ataque. En el 75′ dejó su sitio a Carvajal.

Militao – APROBADO

Nuevo socio con Rüdiger. El capo de la defensa madridista. Bien atrás y ejerciendo de capitán sin brazalete en muchas acciones. También tuvo alguna laguna durante el encuentro.

Rüdiger – APROBADO

Titular en el centro de la zaga junto a Militao. Con algún error, como casi siempre, pero contundente en defensa.

Alaba – NOTABLE

Otra vez lateral. Muy serio en defensa y se entendió a la perfección con Vinicius en el costado izquierdo. Terminó aportando mucho en ataque.

Camavinga – BIEN

De nuevo jugó en el centro del campo, donde más brilla. En los primeros minutos, sufrió una entrada de Lucas Torró que le dejó muy dolorido merecedora de roja que se quedó en amarilla por decisión del árbitro. Dio un genial taconazo a Vinicius dentro del área que estuvo cerca de acabar en algo más. Estuvo bien sacando el balón desde atrás.

Modric – APROBADO

Como no le gusta empezar de suplente, formó de inicio. Por eso y porque es muy bueno, aunque sigue sin mostrarsu mejor nivel. Su visión de juego fue clave para mover a la bien colocada defensa de Osasuna. Sin tener que sacar el balón desde atrás, tarea de Camavinga, pudo aparecer entre líneas.

Ceballos – APROBADO

Uno de los hombres del momento en el Real Madrid. A los 10 minutos dio un pase perfecto a Vinicius que provocó la primera gran ocasión de peligro del Real Madrid. Le costó brillar, como a todos. Fue sustituido por Asensio.

Valverde – NOTABLE

Abandono el centro del campo para formar en el costado derecho. Puro trabajo. Lo dio todo en la medular y ayudó en defensa, donde siempre fue un gran socio de Nacho. Casi encuentra el gol con una volea que se marchó por poco. Con la entrada de Asensio pasó a jugar de interior. Y al final, terminó haciendo el gol de la victoria tras aprovechar un gran pase de Vinicius.

Vinicius – NOTABLE

Tras no poder jugar contra el Elche por sanción, regresó a la banda izquierda. Otra vez jugó un partido en la Liga, algo que no hacía desde aquella complicada tarde contra el Mallorca. El primer insulto se lo llevó durante el minuto de silencio. Luego, El Sadar respondió con pitadas cada vez que tocaba la pelota. Fue el jugador más peligroso en los primeros compases. Tras varios minutos en los que evitó cualquier lío, en el tramo final de la primera parte protagonizó una trifulca con Moi Gómez que le llevó a ver amarilla. En el segundo tiempo le anularon un golazo por claro fuera de juego. La volvió a tener poco después, pero le ganó la batalla Sergio Herrera. Y cuando ya parecía que sí, otra vez se topó con el meta cometiendo un error que no puede permitirse un jugador de su nivel. Y como él no era capaz de meterlo, pues se lo regaló a Valverde. Al final marcó, pero el VAR se lo anuló.

Rodrygo – APROBADO

Sin Benzema, le tocó hacer del capitán. Palabras mayores. Tuvo un partido complicado. No se sentía cómodo en esa posición de ‘9’ y retrasaba su lugar en el centro del campo para buscar protagonismo. Al comienzo de la segunda parte rozó el gol con un disparo al palo largo que se marchó por poco. En el tramo final dejó su sitio a Álvaro Rodríguez.

Asensio – BIEN

Entró al campo por Ceballos pasada la hora de partido para ocupar el costado derecho del ataque. Comenzó la jugada que acabó en el gol de Valverde. Puso la guinda a su partido haciendo el gol de la sentencia.

Carvajal – BIEN

Entró por Nacho con 15 minutos por delante. Bien y concentrado en defensa.

Álvaro Rodríguez – NOTABLE

Entró en el minuto 88 por Rodrygo. En el tiempo que estuvo sobre el campo repartió primero una asistencia que no contará por quedar invalidado el gol de Vinicius por fuera de juego y otra a Asensio que sí valió para sentenciar el encuentro. Aquí hay un delantero.

Ancelotti – BIEN

Apostó por Nacho en el lateral derecho, dando descanso a Carvajal. Posiblemente, pensando en Anfield. Apostó por Álvaro Rodríguez y le salió bien.