El Bernabéu se va a divertir con Alexander-Arnold

Ya es algo que la gran mayoría de medios dan por hecho: Trent Alexander-Arnold jugará con el Real Madrid la próxima temporada. El jugador inglés llegará libre y, por tanto, el Madrid sólo tendrá que afrontar como coste la prima de fichaje del lateral derecho del Liverpool. Esta es una nueva exhibición de esa ventaja reputacional que acompaña al Real Madrid en la mayoría de negociaciones. El conjunto madridista paga muy bien, pero esa no es su principal ventaja a la hora de convencer a las estrellas que deciden unirse. El prestigio y la gloria que acompañan al Madrid suele ser diferencial para convencer a jugadores como Arnold.

La operación con Trent ha sido especialmente pacífica. El Madrid comenzó el seguimiento de su situación a finales de 2023 y pronto el jugador conoció del interés blanco. Toda posibilidad de recalar en el Bernabéu pasaba por no renovar con el Liverpool. Desde el principio, Alexander-Arnold le dejó claro al Madrid que su dilema sólo englobaría a su club y el Real Madrid. No iba a haber una subasta ni terceros equipos. En octubre de 2024 Arnold le dio el sí definitivo al Real Madrid y estuvo de acuerdo en que el Madrid intentase un acercamiento en enero con el Liverpool para ofrecerle la posibilidad de recibir algo de dinero. El Liverpool rechazó esta opción, pero fue conocedor de todo lo que estaba ocurriendo. Nada que reprochar.

El fichaje de Arnold supone una gran mejoría para el Real Madrid. A sus 26 años, Arnold ya ha sido campeón de la Champions y la Premier. A los que le reprochan su debilidad defensiva cabe responderles que eso no le ha impedido a un Liverpool campeón tenerlo como titular indiscutible. Obviamente, el Madrid deberá ajustar, pero una pareja de laterales formada por el inglés y por un Carvajal de vuelta de la lesión parece una gran combinación.

Arnold aportará muchísima claridad en la salida del balón, un gran desplazamiento de balón, peligro en el balón parado, profundidad por la banda y centrocampismo aunque sea en el lateral. Arnold es todo un playmaker y estos jugadores no crecen en los árboles todos los días. No tengo dudas de que habrá sido tentado por bastantes equipos, pero todos ellos han percibido desde el principio que no había más opciones que Liverpool o Madrid. El Bernabéu se va a divertir con Arnold galopando la banda derecha del templo madridista.