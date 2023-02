Gala The Best 2023: Benzema y Messi se juegan el The Best

Karim Benzema puede ponerle el broche de oro a la mejor temporada de su carrera este lunes. El jugador del Real Madrid está nominado al premio The Best de la FIFA, que de obtenerlo le reconocería como el mejor jugador del 2022, algo que ya demostró sobre el césped durante la pasada campaña, en la que lideró al conjunto blanco en la consecución del doblete Champions y Liga. Pero no lo tendrá nada sencillo. Pese a los éxitos logrados, Benzema no es el favorito para ganarlo. Su rival es un Leo Messi que, tras ganar en Qatar el Mundial con Argentina, apunta a sumar su segundo reconocimiento por parte de la FIFA.

En lugar de tener en cuenta únicamente la pasada temporada, para esta edición de los The Best se tiene en cuenta lo sucedido hasta el 18 de diciembre, fecha en la que finalizó el Mundial. Por ello, Messi apunta a ser el gran triunfador de la gala que se celebrará este lunes, a las 21:00 horas, en la Sala Pleyel de París.

Al del PSG, que el pasado curso cuajó una temporada mala, al caer en octavos de Champions y marcar sólo 11 goles en todas las competiciones, le sirve su gran Mundial, en el que consiguió la tercera estrella para Argentina, para ganarse, ya no la nominación, sino el galardón.

Como máximo rival aparece un Benzema que ya vio reconocido su excelente rendimiento ofrecido el pasado curso con el Balón de Oro. En este tiempo ha hecho un total de 54 goles en la temporada y media que se valora, ganando Liga y Champions como capitán y líder absoluto del Madrid de Ancelotti. Le condena su ausencia en la cita mundialista, en la que su selección logró ser subcampeona.

El tercero en discordia será un Mbappé cuyo liderazgo hasta la final del Mundial del cuadro de Deschamps no le permitirá proclamarse aún como el mejor jugador del mundo. La estrella del PSG deberá seguir esperando su momento para empezar a ganar los reconocimientos individuales.

Premios con toque argentino

El Real Madrid cuenta con representantes en todos los grandes premios que se entregarán en la gala. Mientras que Benzema competirá con Messi por el premio al mejor jugador, Thibaut Courtois es candidato con total merecimiento al de mejor portero y Carlo Ancelotti al de mejor entrenador. Por muy claros que parecieran ambos premios en condiciones normales, el Mundial ha alterado los pronósticos. Emiliano Dibu Martínez y Lionel Scaloni se presentan, al igual que Messi, como los favoritos a ganar en sus respectivas categorías, lo que podría dejar sin premio por parte de la FIFA a la gran temporada del conjunto blanco.

Donde sí que parece que se impondrán los madridistas será en el mejor once del año, que otorgan los propios jugadores. Con ausencias significativas, como son la de Vinicius o Militao, los blancos cuentan con cinco nominaciones. Courtois, Rüdiger, Modric, Valverde y Benzema son los candidatos a entrar en una alineación estelar en la que también podrían estar los barcelonistas Gavi, Pedri y Lewandowski.

No serán la única representación del Barça en París. Alexia Putellas puede continuar haciendo historia con el que sería su segundo The Best seguido, algo que ya hizo con el Balón de Oro, al convertirse en la primera futbolista en la historia en lograr dos de forma consecutiva. Las otras dos finalistas son la inglesa Beth Mead y la estadounidense Alex Morgan.

Otro de los premios que se darán será el de mejor gol, conocido como Premio Puskas. Richarlison, Payet y el futbolista amputado Oleksy aparecen como finalistas. También se entregara el premio a mejor entrenadora de fútbol femenino, mejor portera y mejor afición.