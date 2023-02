Vinicius, menospreciado por el sindicato de futbolistas de la FIFA

El sindicato mundial de futbolistas (FIFPro) se ha olvidado por completo de incluir a Vinicius Jr en la lista de 26 nominados al once ideal de la temporada pasada. El extremo del Real Madrid fue una de las figuras más importantes y decisivas del Real Madrid para la consecución de la Liga Santander y la Champions League, anotando el único gol de la final ante el Liverpool en París. Ni sus dobles dígitos en todas las competiciones han servido para tenerle en cuenta en esta exclusiva lista.

Será el próximo 27 de febrero cuando se celebre en París la gala de la FIFA y donde se dará a conocer los premios The Best, así como el once ideal por FIFPro. Pese a la sonada ausencia de Vinicius Jr en estos 26 nominados, el Real Madrid es el equipo que cuenta con más candidatos a formar parte de esta alineación. Courtois, Modric, Valverde y Benzema se ganaron la pasada temporada formar parte de este important elenco de futbolistas, Así como Casemiro, que abandonó el club blanco este verano dirección Mánchester, y Rüdiger, fichado del Chelsea.

Este sindicato, formado por los propios futbolistas, no han tenido en cuenta la gran temporada cosechada por el extremo brasileño del Real Madrid. Vinicius dio un salto cuantitativo, pero también cualitativo en su fútbol. A parte de anotar aportar dobles dígitos en todas las competiciones con 22 goles y 20 asistencias repartidos entre todas las competiciones, el ’20’ se convirtió en el mejor socio de un Karim Benzema que logró también el Balón de Oro. Ambos formaron la mejor dupla de Europa llevando al Real Madrid a lograr un doblete histórico.

Nominados al XI ideal

Porteros: Courtois, ‘Dibu’ Martínez y Alisson.

Defensas: Cancelo, Davies, Van Dijk, Gvardiol, Achraf, Theo Hernández, Rüdiger y Thiago Silva.

Centrocampistas: Bellingham, Casemiro, De Bruyne, Enzo, Gavi, Modric, Pedri y Valverde.

Delanteros: Benzema, Haaland, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo.