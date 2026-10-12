Bellingham celebra el Día de la Hispanidad…¡cortando jamón!

Jude Bellingham ha querido ser hoy un español más. En un lunes tan especial como el Día de la Hispanidad, el futbolista del Real Madrid quiso impresionar a los madridistas con un vídeo aprendiendo a cortar jamón. Una de las tradiciones más españolas en las que quiso aventurarse y cuya técnica se convirtió rápidamente viral en redes sociales, con el británico desatando risas por los resultados que obtuvo.

Aprovechando el día en Valdebebas entrenando bajo las órdenes de José Mourinho, el centrocampista aprovechó la oportunidad de afrontar un desafío exigente alejado del mundo del fútbol. Quiso probar si tenía también talento con el cuchillo jamonero al frente de expertos: «No hay más jamón para nadie», comentaba mientras comenzaba a cortar, mientras que le explicaban que debía mover el cuchillo como si fuera un violín.

Una expresión que le hizo especialmente gracia mientras demostraba su habilidad para conseguir que los trozos de jamón estuviesen a la altura: «El descuartizador de Birmingham», decían en tono irónico. A lo que Bellingham respondió: «No tenemos esto en Birmingham». Una práctica en la que se le vio cómo fue mejorando hasta lograr con la aprobación de los presentes la loncha perfecta de jamón.