El balón del Clásico llegó al Santiago Bernabéu en ‘avión’. Minutos antes de que los jugadores de Real Madrid y Barcelona saltaran al terreno de juego, una miniatura de un avión de Fly Emirates, principal patrocinador del club, portaba el esférico con el que se jugaría el encuentro. Fue recogido por una azafata de la compañía en el césped del estadio.