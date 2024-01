El atlético Lobato se queja del arbitraje del Bernabéu y las redes arden

Antonio Lobato, atlético reconocido, cargó en redes sociales contra Hernandez Maeso por su arbitraje en el Santiago Bernabéu. El conocido comentarista de la Fórmula 1, cuyo futuro está en el aire porque terminaba contrato con Movistar, colgó un mensaje criticando los aciertos tanto del árbitro como del VAR del Real Madrid-Almería por las polémicas que tuvieron lugar en el encuentro que acabó con victoria de los blancos.

«Después de ver el Real Madrid-Almería me da mucha pena ver en lo que se ha convertido el fútbol. Admiro la capacidad de lucha del Madrid, pero lo del árbitro y el VAR ha sido lamentable. Pobre Almería…», publicó Lobato en su perfil oficial de X, antes Twitter, al término del choque. El popular narrador de F1 se refería al penalti señalado a favor del Real Madrid por mano de Edgar, el gol de Vinicius, anulado en primera instancia por mano del brasileño pero que tras revisarlo en el VAR vio que le da con el hombro y dio validez al tanto, y al gol anulado al Almería por falta previa a Bellingham por un manotazo de Lopy.

En las tres acciones, Hernández Hernández (en el VAR) llamó a Hernández Maeso para que fuera al monitor a ver las imágenes repetidas. Tras ver detenidamente las acciones, el árbitro nacido en Bruselas y colegiado en el colegio extremeño cambió su decisión inicial. En la acción del penalti, los jugadores del Almería reclamaban falta tanto de Rüdiger como de Joselu sobre Edgar, luego se quejaron por la falta señalada sobre Bellingham y pidieron mano de Vinicius. Pero sus protestas se quedaron en eso y en alguna tarjeta.

Después de ver el Real Madrid-Almería me da mucha pena ver en lo que se ha convertido el fútbol. Admiro la capacidad de lucha del Madrid, pero lo del árbitro y el VAR ha sido lamentable. Pobre Almería… — Antonio Lobato (@alobatof1) January 21, 2024

Bellingham no falló desde los once metros y el tanto de Vinicius subió al marcador, mientras que el de Arribas, que suponía el 1-3, no valió por el manotazo previo de Lopy a Bellingham. La polémica estaba servida y los futbolistas del conjunto almeriense cargaron contra el colegiado tras el encuentro. A estas quejas se sumó Antonio Lobato, gran aficionado y seguidor del Atlético de Madrid, con su tuit. El mensaje se hizo viral y las ardieron. Muchos seguidores le contestaron y le preguntaron que por qué se quejaba del arbitraje de un partido del Real Madrid, eterno rival de su Atleti, y no decía nada sobre el Caso Negreira y los pagos del Barcelona para recibir ayudas arbitrales.

El silencio de Lobato con Negreira

«¿Me puedes explicar tobogán de piojos por qué no tienes ningún tweet sobre el Caso Negreira y sí de un arbitraje de un Almería – Real Madrid?», le preguntó un seguidor a Lobato tras su mensaje contra el conjunto madridista. Por otro lado, otro aficionado le sacó a la palestra su posible no continuidad como narrador de la Fórmula 1.

Cabe recordar que Antonio Lobato termina contrato con Movistar y todavía no ha dado pistas sobre lo qué pasará con su futuro. Hay rumores de que podrían poner a Cristinini como narradora de Fórmula 1 la próxima temporada: «Te ha quitado el puesto una youtuber que probablemente no sepa conducir un coche manual jajajajajajajajajaja».