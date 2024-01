Una vez más, en RAC1 volvieron a rabiar a lo grande con la remontada que el Real Madrid firmó ante el Almería y que permitió al equipo blanco recuperar el liderato en la Liga EA Sports. El gol en el tiempo de descuento de Dani Carvajal, el tercero y definitivo de las huestes de Carlo Ancelotti en el Santiago Bernabéu, hizo explotar a los locutores de la emisora catalana y pronunciar palabras más que gruesas.

«Es evidente que con la magnitud del atraco tenía que pasar que el Madrid remontara. Es de esas victorias que marcan una Liga. Clarísimamente», se pudo escuchar al narrador del Real Madrid-Almería en RAC1, mientras a su alrededor se tejía un espeso de silencio de decepción, ya que tanto él como sus compañeros eran conscientes de que el Barcelona no podría acercarse este domingo al liderato.

Y es que Carvajal fue el protagonista de la remontada del Real Madrid ante el Almería con un tanto que desató la locura en el estadio en minuto 99. El de Leganés apareció al segundo palo para batir a Maximiano tras un centro de Bellingham al que no llegó Joselu. El gol del lateral culminó una remontada que fue posible gracias a las correcciones que hicieron desde el VAR, puesto que Hernández Maeso se equivocó de primeras en tres ocasiones, en contra del conjunto blanco. Todas esas decisiones serían revisadas acto seguido desde la sala VOR, para desesperación de los locutores de RAC1.

Tras los dos goles del Almería, que llegaron en la primera mitad, el Real Madrid logró darle la vuelta al partido. Además del canterano, vieron puerta Bellingham, desde el punto de penalti, y Vinicius. Además, el inglés hizo otro gol, pero no subió al marcador por fuera de juego previo de Fran García.

El conjunto andaluz tomó la delantera gracias a un gol nada más empezar de Ramazini. Una serie de errores en cadena permitieron que Arribas combinara con Robertone y, este, encontrara solo al delantero belga, que no perdonó a un Kepa que se venció muy pronto. Al borde del descanso, de una primera parte mala de los de Ancelotti, Edgar González fusiló la portería desde fuera del área, aprovechando un mal despeje de Nacho.

Carvajal culmina la remontada

Ya en la segunda, Kaiky cometía un penalti tras ir a despejar el balón de cabeza y hacerlo con el brazo. No se dio cuenta el árbitro, pero sí lo vio el VAR. Bellingham lanzó desde los once metros y no falló. Maximiano se tiró hacia su derecha, mientras que el inglés la pegó rasa y al centro.

El 1-2 lanzó al Real Madrid, que logró el empate por medio de Vinicius, no sin susto previo. Y es que el VAR intervino para anular un gol de Arribas minutos antes, por un claro manotazo de Lopy a Bellingham en la cara. El brasileño puso las tablas también con suspense. Hernández Maeso anulaba el gol al considerar que Vinicius remataba con el codo, pero desde el VAR le volvían a corregir.