Liga: Real Madrid-Real Sociedad

Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra la Real Sociedad

El Real Madrid es líder tras ganar sus dos primeros partidos de Liga

Los blancos superan por un gol al Sevilla, que junto al Betis es colíder

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Los jugadores del Real Madrid celebran un gol. (Getty)

El Real Madrid ya es líder de la clasificación de la Liga, tras su victoria ante la Real Sociedad. El conjunto blanco se ha aupado hasta la primera posición tras el 4-1 ante los donostiarras, a la espera de que el Barcelona reciba el jueves al Athletic en el Camp Nou. Los de Mourinho ganaron con tres goles de Mbappé y otro de Vinicius y consiguen superar al Sevilla en la tabla, por un gol de diferencia. Seis puntos de seis posibles, tras el triunfo también ante el Espanyol.

Clasificación de la Liga

  1. Real Madrid – 6 puntos
  2. Sevilla – 6
  3. Betis – 6
  4. Alavés – 4
  5. Atlético – 4
  6. Barcelona – 3
  7. Espanyol – 3
  8. Getafe – 3
  9. Villarreal – 2
  10. Deportivo de A Coruña – 2
  11. Celta de Vigo – 1
  12. Osasuna – 1
  13. Racing de Santander – 1
  14. Rayo Vallecano – 1
  15. Valencia – 1
  16. Málaga – 1
  17. Levante – 1
  18. Elche – 1
  19. Athletic – 0
  20. Real Sociedad – 0

 

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