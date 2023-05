Así fue la llegada de Vinicius al Santiago Bernabéu

Minutos antes de que el Real Madrid se enfrentase al Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu, Vinicius Junior hizo acto de presencia en el coliseo madridista acompañado de sus familiares y amigos en un coche particular. Los aficionados presentes que se percataron de la presencia del jugador brasileño no dudaron en aplaudirle. Tras retirarle la roja que vio ante el Valencia, el delantero no pudo por molestias en la rodilla izquierda.