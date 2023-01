Así fue el frío reencuentro entre Gattuso y Ancelotti

Carlo Ancelotti y Gennaro Gattuso fueron protagonistas antes del Real Madrid-Valencia de la Supercopa de España. Los dos técnicos volvieron a verse las caras después de que en los últimos días una ruptura surgida en 2019 volviera a adquirir protagonismo. Ambos se saludaron de forma muy fría antes del comienzo del partido bajo una mar de fotógrafos.

«Pasamos momentos muy bonitos. Hemos tenido problemas personales de los que no quiero hablar. De aquel Milan que dirigí han salido muchos entrenadores, cada uno con su estilo y conocimiento. Gattuso, Inzaghi, Nesta…». Estas palabras salieron de la boca de Carlo Ancelotti que quiso zanjar los rumores y dejar claro que sumidos en el mes de enero de 2023 no hay relación.

Esta frase de Carlo Ancelotti volvió a mover el avispero y por ello Gattuso fue cuestionado en la rueda de prensa posterior a la del entrenador italiano. El ex centrocampista del Milan se limitó a decir que «respeto mucho», una palabras frías hacía un amigo que hace años había considerado como «un padre para mí».

Ruptura desde 2019

Carlo Ancelotti y Genaro Gattuso fraguaron una gran amistad desde la época del Milan y ambos se encargaron de hacer visible su amor en los últimos años… hasta 2019. La ruptura entre ambos surgió en la época en la que el ahora entrenador del Real Madrid dirigía al Nápoles y su discípulo estaba en el paro a la espera del banquillo de un equipo de renombre en Italia.

Después de una mala racha del equipo napolitano y que los jugadores incluso llevaron a cabo un insólito motín, Aurelio De Laurentiis decidió despedir a Ancelotti y contratar a Gattuso. Incluso se llegó a publicar que el ex del Milán había llegado a un acuerdo con el Nápoles antes de que se le comunicara la decisión a un Carletto que se lo tomó como una ofensa. Incluso él fue él que en su día presentó al máximo mandatario y al hoy entrenador del Valencia.

«Quería llamar a Ancelotti, lo hice esta mañana. No fueron días fáciles. Tuve que aclarar las cosas con Carlo», afirmó Gattuso después de ser presentado como nuevo entrenador del Nápoles. Parece que esa conversación finalmente no se produjo y las palabras de Gattuso después de los primeros meses al cargo provocaron una fractura definitiva. «Cuando fui al Nápoles él salió de allí y entré yo. Los periódicos hablaban de que el equipo no estaba bien con Carlo… Y no estaba bien físicamente. En esos dos años las cosas no se hicieron bien…», afirmó Gattuso en unas palabras que provocaron la ruptura entre dos grandes amigos que el fútbol unió, desunió… y que volvieron a verse en Arabia Saudí.