Gattuso aclara su conflicto con Ancelotti: «Sólo fue un problema profesional»

Gennaro Gattuso ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa de la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid. El técnico italiano analizó el choque frente a los blancos, el momento en el que llega el conjunto che tras las últimas dos derrotas en Liga pero sobre todo habló sobre su relación con Ancelotti. Los motivos personales entre ambos fue uno de los temas a tratar en la sala de prensa.

Relación con Ancelotti

«No es nada personal. Cuando yo empecé a entrenar al Nápoles en diciembre, después de Ancelotti, en ese momento la prensa y la televisión hablamos de que el equipo estaba bien. Tuvimos un problema por esto pero él sabe que le tengo mucho respeto. No tengo nada que hablar. Es un problema sólo de trabajo. . Hemos ganado mucho. Estamos hablando del mejor entrenador del mundo. De mi parte personal, humana y futbolística le tengo mucho respeto».

¿Cómo llega el Valencia a la Supercopa?

«No es un buen momento para nosotros. Venimos de dos derrotas contra Cádiz y Villarreal, dos derrotas muy diferentes. Tenemos la suerte de jugar este tipo de partidos. Jugamos contra un equipo con un gran mentalidad. Muchos de los jugadores que están en el Real Madrid han ganado cinco Champions en los últimos años. Estamos hablando de un equipazo. No tenemos nada que perder. Debemos respetar al oponente».

Ha hablado con Lim

«El club sabe lo que tenemos que hacer, es inútil que hable cada día de lo mismo. El que venga, tiene que poder jugar desde los primeros minutos, no podemos esperar a que un jugador venga, gane el ritmo de competiciones… miramos jugadores que tienen minutos en las piernas. Hablé ayer con Peter Lim y me dijo que no podía venir a ver el partido, pero sabe que estamos buscando un medio tras la lesión de Nico. Lo he hablado con él».

Marcos André

«No ha trabajado con nosotros. Ha trabajado en el gimnasio y le molesta un poco la rodilla. Veremos el miércoles».

¿Tiene dudas?

«Cuando miras el partido como el del Cádiz, es normal que me surjan dudas. Si un entrenador no tiene dudas tras un partido como el del otro día es que está loco. Ellos nos tiraron dos veces, pero nosotros no hicimos nada. Un equipo sin ganas, sin ritmo… es por eso que tengo dudas».

Carácter y energía

«Esto es un deporte profesional. Tenemos una suerte, tras tres días podemos jugar contra el Madrid. Si fallas en la vida, tienes que esperar mucho tiempo, pero nosotros no. Si tienes buena energía, buena mentalidad, le puedes dar la vuelta rápidamente. Esto me ha pasado muchas veces, entrenando y jugando. Como entrenador tengo que convencer al equipo de que se puede. Todo el mundo quiere jugar este partido. Jugamos con un equipo netamente mejor que nosotros, pero se puede hacer un trabajo muy, muy grande».

¿En qué ser mejores que el Madrid?

«No tengo certezas, no podemos fallar nunca. Si crees que estás dominando, en dos minutos te hace un gol. Si juegas largo, te pueden matar con su técnica. Tenemos que hacer un partido sin fallos, jugar con gran mentalidad. Si fallamos un 5% o un 10%, seguro que nos van a matar»

¿Cambio de sistema?

«No voy a explicar hoy si voy a hacer algo diferente, pero estoy mirando que en este momento tenemos que hacer muchas cosas mejor, pero también pensar en lo posicional para sufrir menos. Seguramente tenemos que hacerlo mejor».

Fútbol de Arabia y llegada de Cristiano

«Todo el mundo cree que en Arabia es fácil jugar, pero no es así. Hemos visto el Mundial, cómo jugó su selección, le ganó a Argentina. Si miramos la Copa de Asia, ha ganado varios títulos de la Champions de Asia… Habéis tenido suerte, el mejor jugador del mundo ha venido aquí, a mejorar vuestro fútbol, vuestra liga».

¿Cómo está el ánimo?

«¿Eres psicólogo, doctor? yo tengo la cara que tengo. Si hablo bajo, porque hablo bajo… Es normal. Tengo una cara, cuando las cosas no van bien, se nota. No puedo estar contento, como si fuese un imbécil, un loco… ¿Qué pregunta es esa? Estoy enfadado porque el equipo no gana y el entrenador está sólo, tengo una cara de mierda. Pero es normal, no me gusta perder. No me gusta ver partidos como el del Cádiz».