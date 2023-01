Ancelotti y el once sin españoles: «Fue algo casual»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa de la semifinal de la Supercopa de España que medirá a Real Madrid y Valencia en el estadio Rey Fahd de Riad. Los blancos defienden la corona que conquistaron la pasada temporada y quieren recuperar sensaciones tras haber perdido en Liga frente al Villarreal.

La Supercopa

«Es importante para nosotros. La temporada pasada nos dio mucha confianza. Tenemos dos partidos, debemos jugar mejor que en los últimos encuentros y volver con otro título».

Parón del Mundial

«Era previsible no estar a tope en este momento. Las señales de los entrenamientos eran buenas. Me sorprendió el partido contra el Villarreal. Tenemos que volver a hacer las cosas bien. Defensivamente, no hemos estado bien y hay que mostrar lo distinto. Este equipo lo sabe hacer mejor que el otro día. Hay que defender bien, porque enfrente tenemos la calidad necesaria, pero se tiene que soportar con una base más sólida».

Sin españoles

«Fue una casualidad. La matriz de este club es española, aunque el club es universal. Tenemos españoles en la cantera. El Real Madrid es el club que más jugadores produce. Ha sido una casualidad».

Carga del Mundial

«Yo no noto eso. Puede ser que algunos estén afectados por lo que ha pasado, pero hay que esperar un poco. Estamos dolidos por el partido contra el Villarreal y hay que ver como el equipo reacciona. La Supercopa es un examen muy importante. De pequeño, cuando iba a la escuela, mi abuela me decía que pusiese el libro debajo de la almohada y siempre me salió bien».

Relación con Gattuso

«Hemos pasado momentos muy bonitos. Yo recordaré para siempre. Luego, no siempre la relación ha sido buena. Hemos tenido problemas personales de los que no quiero hablar».

Sextete

«Hay que pelear por todas las competiciones. Haremos todo lo posible para intentar ganarlo. El objetivo es ganar la Supercopa».

Gattuso como entrenador

«De aquel equipo han salido muchos entrenadores. No digo que aprendiesen de mí, pero fue una experiencia. Los equipos de Gattuso juegan muy intensos».

La defensa

«No me preocupa. No es algo nuevo. Ya he visto este bloque compacto que ha tenido muchos éxitos y lo haremos de nuevo. La defensa es un problema mental».

Ciclos de rendimiento

«Hace años que no se hacen programaciones muy largas. Esta baja no es programada porque hemos cargado durante el parón, esto ha pasado porque no hemos jugado bien».

Tanda de penaltis

«Los penaltis no los entrenamos mucho. Los jugadores los tiran al final y puedo evaluar si los tiran mejor o peor. Luego, tengo que elegir y a veces hay dificultad para encontrar cinco. El aspecto mental también entra y es muy complicado».

Supercopa

«Estamos encantados. Cristiano es un fichaje fantástico para este club y le deseamos todo lo mejor. Es una leyenda del Real Madrid, como Bale, que se retiró ayer. Le deseo lo mejor para su futuro y está en el corazón de todos los madridistas».