Arrasate: «El Real Madrid es más potente que hace tres meses»

Jagoba Arrasate compareció en rueda de prensa para analizar la segunda semifinal de la Supercopa de España que enfrentará este jueves a Real Madrid y Mallorca en Arabia Saudí. El entrenador del equipo balear elogió a Carlo Ancelotti y al gran equipo que tiene el conjunto blanco.

«Es el que tenemos y, por tanto, el mejor. Es difícil digerir una derrota como la de la Copa y queremos hacer un partido perfecto, que es la única forma de tener opciones», comenzó Arrasate en rueda de prensa sobre su equipo.

«El Mallorca en su historia ya ha jugado partidos así, Ojalá podamos ganar y estar en la final del domingo. Ahora me cruzaré con Carlo, siempre es un placer. Yo sí creo que el Madrid está mejor, con el trabajo sin balón, y algún jugador que se está adaptando mejor, eso le hace para mí un rival más potente que hace dos o tres meses», comentó el entrenador del Mallorca.

«Es un gran árbitro, le conozco porque es vizcaíno como yo y estoy seguro de que va a hacer un gran partido», valoró sobre De Burgos Bengoechea el técnico del Mallorca.

«Ellos son los mejores en transiciones, no tenemos que perder nuestra esencia, pero saber también lo que tenemos enfrente», comentó sobre el Real Madrid.

«Hay que hacer un partido redondo, que ellos no tengan espacios, en la ida y vuelta no hay nada que hacer. El tema de la prórroga es una ventaja para el mejor equipo. Queremos ganar y si no empatar y llegar a los penaltis», valoró el técnico del cuadro balear.

«En el partido de Liga estuvimos muy bien y sacamos un empate. El Madrid también ha evolucionado, pero ese partido es una muestra de que haciendo las cosas bien podemos estar cerca de cualquiera», dijo sobre el enfrentamiento de ambos conjuntos en Liga esta temporada.

«Mbappé está yendo a más, se le ve más cómodo. Si quito a un jugador sacan otro, hasta con 10 ganan los partidos como en Valencia. Pero por lo menos vamos a tratar de ponerlos en dificultades», valoró sobre el equipo blanco.

«Cuando vienes con equipos como Osasuna o Mallorca es un reto, para el Madrid es una obligación estar en la final. Son citas históricas y lo tenemos que afrontar así. Para que algo pase lo tienes que visualizar y en eso estamos», culminó sobre el partido contra el Real Madrid.