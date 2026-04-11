Los árbitros siguen sangrando al Real Madrid: los nueve penaltis que no le han pitado esta temporada

El Real Madrid tiene motivos para estar muy enfadado con el arbitraje, ya que con el de este viernes en el Santiago Bernabéu ya son nueve los penaltis que los árbitros no le han pitado a favor sólo en esta Liga 2025-26. El codazo de Vitor Reis sobre Kylian Mbappé que Alberola Rojas se negó a señalar y en el que Trujillo Suárez se lavó las manos desde el VAR se suma a una alargada lista de penas máximas que podrían haber cambiado el rumbo del equipo blanco en la competición.

La acción se produjo en el minuto 88 y Mbappé acabó con la frente llena de sangre por una brecha en la ceja derecha ocasionada por el codazo de Vitor Reis. En ese momento el partido marchaba en empate y, si Alberola Rojas hubiera sido justo, el penalti habría concedido una oportunidad al Real Madrid para ganar al Girona y llevarse tres puntos que le permitirían seguir vivo en Liga.

Sin embargo, la distancia con el Barcelona acabó siendo de seis puntos que pueden ser nueve si este sábado derrota al Espanyol en el derbi catalán. Y en lo que nos ocupa, haciendo un repaso de esos nueve penaltis, todo comenzó en la jornada 2, cuando De Burgos Bengoetxea, protagonista de otro escándalo más con el paso de las semanas, perdonó al Oviedo un claro empujón de Dani Calvo a Franco Mastantuono en el área.

Ocho jornadas más tarde, en el Clásico del Bernabéu, Lamine Yamal trabó a Vinicius en un disparo en el 4′ del Real Madrid-Barça. Soto Grado señaló acertadamente la pena máxima, pero Iglesias Villanueva, otro viejo conocido para el club blanco, le convenció para que rectificase su decisión. Aun así, el Bernabéu disfrutó de la victoria por 2-1 de su equipo.

Las zancadillas a Rodrygo y Vinicius

Tras ese encuentro, el Real Madrid aventajaba en cinco puntos al que ahora es líder, pero todo se torció con una mala racha en la que los árbitros también perjudicaron a los blancos. Esta crisis comenzó en Vallecas, donde Martínez Munuera en el campo y Figueroa Vázquez desde el VAR perdonaron hasta tres penaltis al Rayo, todos de Pep Chavarría por fuertes agarrones en el área a Jude Bellingham y Mbappé dos veces. El cuadro madridista no pasó del 0-0.

En este período de la temporada, los escándalos se sucedían cada dos jornadas. Si el de Vallecas tuvo lugar en la duodécima, en la decimocuarta De Burgos Bengoetxea se tragó uno de los penaltis más claros que no le han pitado al Real Madrid en Liga. El colegiado vasco no vio una zancadilla de Joel Roca sobre Rodrygo Goes y Pulido Santana desde el VAR ni se molestó en avisarle. Los blancos se dejaron otros dos puntos en Montilivi (1-1).

Lo mismo sucedió en la jornada 16, cuando Tenaglia derribó con otra zancadilla a Vinicius en el área y ni García Verdura en el césped ni González Fuertes desde el VAR hicieron el ademán de pitar pena máxima. De hecho, al día siguiente Florentino Pérez, presidente del club blanco, clamó por lo ocurrido en el campo del Deportivo Alavés y la acción anterior con Rodrygo como protagonista.

«Ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país del mundo? Y como vieron ayer en nuestro anterior partido en Girona, parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius y Rodrygo en nuestras últimas dos salidas no son penalti. Es la novedad de esa temporada», sentenció.

Nueve penaltis no pitados al Real Madrid

Sus palabras no influyeron en el modo de operar del CTA, puesto que en la jornada 27 dos de sus árbitros volvieron a perjudicar al Real Madrid. De no ser por el agónico triunfo en Vigo con aquel gol de Fede Valverde en el descuento, los de Álvaro Arbeloa se seguirían acordando de la mano de Ferran Jutglá en el área del Celta. Díaz de Mera no sólo no la señaló, sino que además pitó falta del conjunto blanco y Pulido Santana le respaldó desde el VAR.

La última imagen de la vergüenza es la sangre de Mbappé y el pasotismo de Alberola Rojas, que se negó en todo momento tanto a atender al francés mostrándole la sangre de su rostro como a consultar la jugada en la pantalla. La última, de momento, de otra Liga manchada por el arbitraje.