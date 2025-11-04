Antonio Esteva y Marcos López vuelven a unir sus caminos en la narración del Liverpool-Real Madrid en OKDIARIO

Los aficionados al fútbol están de enhorabuena. Este martes, para el partidazo entre el Liverpool y el Real Madrid de Champions League, una de las duplas más importantes en la narración y en los comentarios está de vuelta. Antonio Esteva y Marcos López volverán a unirse en una vibrante narración de ese Liverpool – Real Madrid que se disputa este martes en Anfield a partir de las 21:00 horas. Será en OKDIARIO.

Tras debutar en el Clásico Real Madrid – Barcelona y también con otra gran narración en el duelo del equipo de Xabi Alonso ante el Valencia, Antonio Esteva dará voz a este partidazo de Champions, un clásico ya de Europa, en el que hay mucho en juego. Y, además, tendrá a su lado a Marcos López, uno de los comentaristas con más conocimientos en el mundo del fútbol.

Antonio Esteva y Marcos López formaron durante muchos años una dupla espectacular con recordadas narraciones en Liga y Champions. Ambos lideraron las retransmisiones futbolísticas en España con un carácter propio, reconocido por los aficionados. Muchos seguidores al fútbol añoraban que volviera esta dupla y ahora en OKDIARIO se podrá volver a disfrutar de ellos.

Así, para este Liverpool – Real Madrid de la cuarta jornada de la fase liga de Champions, los aficionados al fútbol podrán disfrutar de la espectacular narración de Antonio Esteva con Marcos López de comentarista. Será una nueva oportunidad de disfrutar de una narración apasionante en OKDIARIO.

Antonio Esteva, una de las voces más reconocibles del fútbol español, se incorporó a OKDIARIO como cabeza de la parte audiovisual de los deportes del periódico dirigido por Eduardo Inda. El periodista es el encargado de narrar en la web de OKDIARIO todos y cada uno de los partidos en los que participe el Real Madrid esta temporada 2025/26 y en este partidazo ante el Liverpool tendrá la compañía de Marcos López, recuperando esa gran dupla que durante años narró la Champions y la Liga en televisión.

La narración de Antonio Esteva y los comentarios de Marcos López para este Liverpool – Real Madrid se podrán seguir en la web de OKDIARIO, así en los diversos canales del periódico OKDIARIO en YouTube y Twitch.