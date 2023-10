Carlo Ancelotti: «¿Vinicius? Se intenta desviar el tiro y me da rabia porque es la víctima»

Carlo Ancelotti confirmó que Alaba no estará este fin de semana y habló de los cánticos racistas contra Vinicius en Mestalla en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Osasuna con motivo de la novena jornada de la Liga EA Sports.

David Alaba no se entrenó junto al resto de sus compañeros en la sesión de este viernes previa al duelo ante Osasuna y será baja para este sábado: «Alaba no se encuentra a tope todavía. Mañana no va a jugar. Tenemos tres opciones. Mendy o Tchouaméni son las opciones. La preocupación del partido no es esta, es que jugamos contra un rival muy organizado».

Carlo Ancelotti profundizó con los posibles sustitutos de Alaba aunque no quiso dejar muchas pistas: «Tchouaméni lo hemos probado de central estos días. Es muy bueno en aspecto defensivo. En los duelos y de cabeza. El movimiento es distinto al del medio. El otro es Mendy porque está acostumbrado a jugar atrás».

«Después hay parón tras este partido. Queremos terminarlo bien. Siempre ha hecho buenos partidos aquí Osasuna. Tendremos que hacer lo máximo», afirmaba Carlo Ancelotti en rueda de prensa respecto a su próximo rival en Liga de cara a defender el liderato.

Ancelotti defiende a Vinicius

«Llevaría a Vinicius a Mestalla. Se intenta desviar el tiro. Vinicius ha sido víctima de insultos racistas. Que sea uno o 10.000 cambia el tiro. Hay un procedimiento judicial. Me da pena y rabia que medios de comunicación quieran cambiar el tiro», afirmó con rotundidad Carlo Ancelotti en rueda de prensa sobre Vinicius.

El técnico madridista afirmó que jugará este sábado y que el brasileño está bien: «Está muy bien. Motivado como siempre. No sé qué ha dicho en el juicio. Nadie lo sabe. Está muy bien y feliz de jugar mañana».

Modric está motivado

«No creo que Modric se esté planteando salir en enero. Pensamos que sigue siendo muy importante. No tiene planteamiento de irse», confirmó Ancelotti ante los medios.

«Yo hablo con Modric cada día. Porque lo veo. Es un jugador que obviamente no está contento. Sigue manteniendo una alta motivación e ilusión de aportar algo al equipo. Lo que aporta en el vestuario es único, no lo puede hacer nadie. Nos afecta a todos que no juegue. Aficionados, compañeros, entrenador que lo quiere mucho… El más afectado es él, pero no pierde la motivación», continuó Ancelotti.

Osasuna visita el Bernabéu

«Tenemos que jugar bien y un fútbol rápido, para intentar buscar soluciones ofensivas lo más rápido posible. Esperamos que van a defender bien como los últimos años. Tenemos que evitar riesgos atrás», confirmó Ancelotti.

Sobre la convocatoria de Fran García con la selección, Ancelotti dijo que «lo veo bien. Ha jugado al principio y ahora con Camavinga y Mendy tiene menos protagonismo. Le viene bien ir con la selección. Es justo porque es muy bueno como lateral».

Y sobre Rodrygo: «Son momentos que pasan los delanteros a lo largo de su carrera deportiva. Está trabajando para el equipo y está aportando con su trabajo. No hemos necesitado los goles de Rodrygo porque hemos ganado todos los partidos menos uno».

Ancelotti habló del Mundial de 2030

«Me parece una gran noticia para España. Me parece muy bien que haya algunos partidos. No va a afecta que se jueguen fuera algunos partidos. Es un evento extraordinario», afirmó Ancelotti sobre la designación del Mundial 2030.

«La final del Mundial tiene que jugarse en Madrid y en el Bernabéu. Porque es la capital de España y porque es el mejor estadio del mundo», culminó con rotundidad el técnico del Real Madrid.