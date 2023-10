Alaba no se entrena con el grupo y apunta a baja contra Osasuna

David Alaba no se ha entrenado este viernes en Valdebebas junto al resto de sus compañeros y apunta a no estar en la lista de este sábado ante Osasuna en el Santiago Bernabéu con motivo de la novena jornada de la Liga EA Sports. El defensor austriaco sí que realizó parte de la sesión el pasado jueves con el grupo y este viernes debía pasar la prueba definitiva que parece que no ha pasado.

El Real Madrid se ha entrenado este viernes en Valdebebas en la última sesión previa a la novena jornada de la Liga EA Sports contra Osasuna en el Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti no ha podido contar con David Alaba, que tiene muy difícil estar en la lista de convocados.

Antonio Rüdiger es el único central disponible de la primera plantilla para este sábado ante Osasuna. Los canteranos Piñeiro, Quetglas, Carrillo, Chema y Borja se han ejercitado junto al primer equipo. Ancelotti tendrá que poner en marcha su plan b para dibujar una novedosa defensa en el Bernabéu para defender el liderato.

David Alaba realizó parte de la sesión del jueves junto a sus compañeros, demostrando que la dolencia que sufrió ante Las Palmas en el abductor ya está prácticamente curada. Hasta este viernes, cuando era la prueba decisiva, Ancelotti no sabía si podría contar o no con él. Pero el austriaco no ha comenzado el entrenamiento con el grupo.

Alaba se lesionó el pasado 27 de septiembre durante los últimos minutos de la primera mitad del encuentro frente a Las Palmas en el Santiago Bernabéu. Con 0-0 en el marcador, en el minuto 41 – varios minutos después marcaría Brahim – el defensor austriaco se tiró al suelo y en su lugar entró Lucas Vázquez. El central austriaco sintió una molestia en el abductor de la pierna derecha e, inmediatamente, fue al suelo. Ancelotti decidió sustituirle y dos días después se sometió a unas pruebas médicas que confirmaron que la dolencia era mínima.

Alaba y la lesión contra Osasuna

«Alaba tiene una lesión que si el martes fuese la final de la Champions, jugaría», aseguraban desde el vestuario del Real Madrid. Las primeras noticias tras su lesión eran positivas. Fue menos grave de lo esperado, pero Alaba no pudo viajar a Gerona ni tampoco a Nápoles, para recuperarse al 100% y poder jugar este sábado ante Osasuna. Aunque tampoco lo hará.

Alaba no estará ante Osasuna. Carlo Ancelotti, de esta manera, tiene un problema en su defensa. Con Militao lesionado de larga duración desde la primera jornada de Liga y con Nacho sancionado con tres partidos tras su dura entrada a Portu en Gerona, el Real Madrid se encuentra con solamente un central de la primera plantilla: Rüdiger. Ya que Alaba no ha entrenado con el grupo este viernes.

Opciones sin Alaba

Con la lesión de Alaba, que no podrá estar ante Osasuna, Ancelotti tendrá que recurrir a otro plan para completar su pareja de centrales. Una de las opciones sería retrasar la posición de Tchouaméni y otra colocar a Dani Carvajal o Mendy en el centro de la defensa. También la opción de Valverde, que jugó con el Castilla un partido en esa posición, o tirar de la cantera con la opción de Álvaro Carrillo como primera baza, son otra de las opciones que saldrían a la palestra para este sábado en el Bernabéu.