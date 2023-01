Carlo Ancelotti tiene deberes antes de la final de la Supercopa de España

El Real Madrid ganó, que al final es lo que cuenta en esto del fútbol, al Valencia en las semifinales de la Supercopa de España, pero la realidad es que Carlo Ancelotti tiene mucho trabajo de cara a la final que se celebrará el domingo y medirá a los blancos con el Barcelona o Betis y, especialmente, en lo que resta de temporada. El italiano, que reconoció que el equipo no está a tope, tiene varios problemas que debe empezar a corregir cuanto antes para que sus jugadores vuelvan a recuperar su mejor nivel competitivo.

Mejorar en defensa

Lo primero y lo que más preocupa a Ancelotti es el nivel defensivo. Ante el Valencia volvió a pasar justo lo que había pedido en la rueda de prensa previa al encuentro que no sucediese. A los 26 segundos de la segunda parte, Lucas Vázquez no estaba bien y los de Gattuso empataban una contienda que finalmente se tuvo que decidir en la tanda de penaltis. El pasado sábado ante el Villarreal, otro error atrás costó un gol y contra el Valladolid, si no llega a ser por Courtois, es posible que los blancos no hubiesen salido de Pucela con los tres puntos.

El nivel físico

El Real Madrid también tiene que mejorar el físico. Si bien es cierto que tras el Mundial el cuerpo técnico sabía que los jugadores no iban a estar el cien por cien, deben llenar cuanto antes el depósito de gasolina. Pintus ya trabaja para alcanzar el pico de forma cuando el Liverpool empiece a asomar, pero hasta ese momento deben mejorar para ir sacando los puntos.

Intensidad

Acompañado del físico, que en estos momentos no es el mejor, también deben subir la intensidad en todas las líneas. Desde la defensa hasta la delantera, pasando por un centro del campo que tiene que crecer para ser dominante. El equipo en algunos momentos se ve muy superado por los rivales, que le ganan los duelos con facilidad.

En busca del mejor Vinicius

Personalizando, el Real Madrid necesita que Vinicius de el paso que han dado Benzema y Courtois. El brasileño lo intenta, pero no termina de encontrar su mejor versión. Además, se pierde en guerras con los rivales que no le ayudan.

Fondo de armario

Por último, Ancelotti necesita que los hombres que salen del banquillo aporten. Es evidente que Hazard, Odriozola y Mariano cuentan poco o nada, pero el resto tiene que subir sus prestaciones para que el fondo de armario sume lo suficiente para que los más habituales puedan llegar con garantías físicas a final de temporada.