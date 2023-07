Ancelotti: «Si no jugamos bien, no será por el césped»

Carlo Ancelotti se pronunció antes del Clásico que se jugará este sábado en Estados Unidos. El técnico del Real Madrid habló ante los medios, de cara al tercer encuentro de la pretemporada del conjunto blanco, en el que se medirán al Barcelona. El estadio AT&T de Dallas acogerá el duelo entre los dos grandes de nuestro fútbol, con un césped en perfectas condiciones, tal y como dejó claro el italiano, al señalar que si no se gana, «no será por el césped».

Clásico

«Creo que en estos dos últimos partidos hemos hecho cosas buenas, pero estamos trabajando en mejorar. Es una oportunidad para poner a punto la máquina, lo estamos haciendo bien».

Intensidad

«Intentaremos jugar el mejor partido, teniendo en cuenta que estamos en pretemporada. Vamos a jugar con un rival que es muy fuerte y tiene mucha calidad. Es lo que queremos hacer. El resultado es lo menos importante, lo más importante es seguir progresando en un test que va a ser muy importante».

Bellingham

«La verdad es que el mediapunta de hace 20 años era distinto. No tenía la llegada que tiene el mediapunta moderno. No sólo tiene calidad técnica, también fuerza física. Bellingham en este sentido es un mediapunta muy completo y se está adaptando muy bien. Los compañeros le ayudan mucho».

Mbappé

«No me molesta, sólo que no contesto. Lo hemos hecho bien con el United y tenemos que tener continuidad en la temporada. Es pronto para dar un juicio de lo que vamos a hacer. No sabemos lo que vamos a hacer. Hay una temporada en la que necesitamos continuidad, compromiso y actitud cada partido».

Final de Champions en EE. UU.

«Aquí estamos en un ambiente fantástico. El soccer tiene muchos seguidores y tienen mucha pasión por el deporte. Cuando estamos aquí, estamos encantados, sobre todo, porque se puede disfrutar del equipo. Una final de Champions aquí puede pasar, por qué no».

Falta de gol

«Estamos completos. Los nuevos lo están haciendo bien. Han demostrado que pueden aportar en el aspecto ofensivo. Tenemos muchas ganas y oportunidades para marcar goles».

Estadio

«Es fantástico. Tiene un ambiente fantástico. El ambiente nos viene bien y a nivel deportivo también. Podemos jugar un buen partido, en un césped bueno. Creo que si no jugamos bien no es por el césped».

Bajas

«Mañana la única baja es Arda. Ha entrenado y ha tenido varias sensaciones, ha tenido más intensidad, pero no estará disponible mañana».

Camavinga

«Camavinga puede jugar en todas las posiciones, también de lateral. Quería ver a Tchouaméni en esta posición y lo ha hecho a un nivel muy alto. La posición está muy bien cubierta con ellos y con Kroos».

Posición de Bellingham

«Sé que puede jugar en otra posición, como interior en un 4-3-3. Tendremos partidos en los que jugaremos con Joselu de delantero centro y él estará en la izquierda o derecha».

Arabia Saudí y MLS

«No veo el aspecto económico. Veo que el fútbol se está globalizando. Creo que la liga árabe va a mejorar, a nivel colectivo es más competitivo. En un futuro se puede igualar».

Sin Benzema

«Tengo recuerdos fantásticos de Benzema. Lo que ha hecho se lo agradeceré por siempre, me ha hecho ganar otra Champions. Pero el Real Madrid sigue. Ha seguido sin Cristiano, sin Bale y sin Casemiro y seguirá siempre. Por eso el Real Madrid es querido. Ojalá mañana puedan disfrutar de su equipo y de su calidad. Obviamente, se puede ganar».