Ancelotti: «El Real Madrid es el rey de la competición»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions que medirán en Stamford Bridge a Chelsea y Real Madrid. Los blancos tratarán de hacer buena la ventaja de dos goles conseguida en el partido de ida, celebrado en el estadio Santiago Bernabéu.

Momento del equipo

«Estamos bien y motivado, como siempre. Estamos pensando que hay que jugar un partido completo, pero todavía nos quedan 90 minutos».

Once titular

«Es difícil decirlo. Un día puedes pensar que lo tengo y luego los que no juegan mucho hacen un partido muy bueno y me cambian la idea. Pensar en once sólo es faltar el respeto a los que lo están haciendo muy bien».

Camavinga

«Está bien. Puede ser que juega de lateral izquierdo».

El sol

«Lo importante es jugar al fútbol. Hay equipos más acostumbrados a jugar por la tarde y otros por la noche, pero siempre hay que estar preparado».

Exigencia

«En este club tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. No hay que ganar siempre, hay que competir. Tenemos la suerte de jugar otra semifinal y hay que ir paso a paso. El objetivo es llegar a semifinales y si lo hacemos lo hemos hecho bien. Esta es la competición más importante del mundo».

El rey

«Este club es el rey de la competición y nosotros somos una pequeña parte de la historia de este club. Nos gustaría tratar de ganar otra vez la Champions».

Caso Negreira

«No lo he visto porque estábamos viajando. Está bajo investigación, por lo que no opino».

Nacho Fernández

«Si se repite el once del partido de ida le afecta a Nacho, pero también a Ceballos o Asensio. A todos los que no juegan les va a afectar».

Futuro

«No quiero hablar más del futuro porque tengo contrato y me gustaría quedarme en el Real Madrid. Ya lo he dicho varias veces…».

Bellingham

«Es un jugador del Dortmund y no me gusta hablar de futbolistas de otros equipos».

Posición de Kroos

«Su posición no cambia mucho. Cuando juega de interior rota más por fuera y de pivote más por dentro. No cambia su manejo del balón y a nivel defensivo no cambia mucho. Para tener a Kroos como pivote necesitamos un trabajo defensivo importante. Si no defiendes con once tenemos un problema».