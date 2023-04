Lampard: «Ancelotti debe llevarse el mérito del rendimiento del Madrid»

Frank Lampard atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará en Stamford Bridge a Chelsea y Real Madrid. Los ingleses afrontan la vuelta de los cuartos de final de la Champions con una desventaja de dos goles, tras perder 2-0 en el Bernabéu, y con malas sensaciones.

Momento del Chelsea

«Donde no queremos estar, creo que roto es demasiado. No estamos donde queremos estar. En mi opinión, mañana no creo que nada sea mejor que ganar la Champions, ya que tuvimos muchos momentos en esa racha. Para nosotros, teniendo en cuenta el resultado y el equipo al que nos enfrentamos, tenemos que luchar mucho, por lo que, por supuesto, será especial».

Responsabilidad

«Soy grande en la responsabilidad personal. No culpo a nadie más, es algo que tenemos que abordar en el futuro. Los datos, las estadísticas, el resultado de lo que ponemos en los partidos. No es una cuestión de compromiso de los jugadores».

Todd Boehly

«Estoy cómodo con eso. Tal vez haya algunas críticas a nuestro antiguo propietario por no venir a los partidos y estar cerca, eso no siempre fue cierto. Recuerdo momentos como jugador de propietarios entrando por primera vez en vestuarios, recuerdo estar feliz. No creo que sea algo malo. Tenía mis cosas hoy, un propietario quiere entrar y ser positivo y hablar con el jugador, puede hacerlo. No hay problema con eso, muestra pasiones y eso es lo primero que me gusta».

Stamford Bridge

«No tengo ninguna duda de que será positivo. El comienzo del partido, el resto depende de nosotros para jugar con un deseo real de darle la vuelta a esta eliminatoria. He estado aquí demasiadas veces para entender que la atmósfera va a ser genial. Ahora es el momento de que aprovechemos eso porque nos pueden ayudar».

Gol de Torres