Ancelotti se queda sin margen contra el Celta en la Copa del Rey

Carlo Ancelotti llega a los octavos de final de la Copa del Rey en una situación más que delicada. Todo lo que no sea sumar la victoria en el estadio Santiago Bernabéu contra el Celta de Vigo, provocará que el entrenador italiano se asome al abismo más absoluto. ¿Se le cesará? Nadie puede asegurarlo, aunque hay voces dentro del club blanco que sí lo ven así, pero lo que es seguro es que se encontrará en una posición delicadísima y difícilmente reversible.

De perder contra el Celta, el Real Madrid vería como en menos de una semana se quedaba fuera de dos competiciones. La primera, la Supercopa de España, donde fue goleado por el Barcelona, y, después, la Copa del Rey. Es decir, dos opciones de título se irían al limbo y, lo que es peor, agravarían aún más la crisis que hay dentro del club blanco desde que el pasado domingo en Yeda los azulgranas le endosaran una manita. Y, posiblemente, la mejor noticia es que sólo les metieron cinco, ya que las sensaciones es que los de Flick iban a hacer mucho más daño en busca de un resultado histórico de esos que hacen saltar por los aires proyectos enteros.

Los días siguientes a la hecatombe no han sido sencillos por Valdebebas. El viaje de vuelta de Arabia Saudí fue tenso y serio. No había motivos para reír. Y los días siguientes tampoco han sido fáciles. Desde la cúpula hay quien piensa que Ancelotti se ha quedado sin crédito y que el siguiente mal resultado que coseche le debería alejar del banquillo del Bernabéu. Otros, las esferas más altas, sin embargo, prefieren aguantar y esperar cómo se transcurren los días.

Lo que es evidente es que una nueva derrota contra el Celta pondrá muy complicado el futuro de Ancelotti en el Real Madrid. Es posible que, incluso perdiendo, le aguanten, pero con la convicción de que más pronto que tarde deberán tomar una decisión con el entrenador más laureado en la historia del club blanco.

Salir con todo

Desde el club también hay quien piensa que Ancelotti debería primar la Liga y la Champions. Por ello, debería apostar por un equipo lleno de no habituales en el once contra el Celta. Pero el italiano es plenamente consciente de lo que se juega y tiene claro que debe ir con todo. Sí, hará cambios, pero las rotaciones no serán masivas.

«Todos se han recuperado bien a nivel físico por lo que hemos visto en el entrenamiento de hoy. Puede que cambie algo, pero la idea es meter el mejor equipo posible ante el Celta. En la portería va a jugar Lunin», aseguraba el italiano en rueda de prensa.

Lo que sí apunta a suceder es el cambio de sistema. Como contó OKDIARIO, Ancelotti planea volver a los cuatro centrocampistas y si no pasa nada raro sucederá contra el Celta. De esta forma, reforzará el centro del campo, dejando fuera del tridente a Rodrygo Goes. Mbappé y Vinicius serán titulares.