Ancelotti: «No pienso que soy el mejor del mundo, pero tampoco el más tonto»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de octavos de final de la Copa del Rey que mide a Real Madrid y Celta. Los blancos se miden a los gallegos en un encuentro a partido único contra los gallegos en busca de la clasificación para los cuartos de final. Los madridistas llegan a este encuentro tocados, tras haber caído por 2-5 frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España.

«Es una oportunidad importante de salir del mal partido hecho, que nos ha dolido mucho; pero no estamos hundidos. Queremos reaccionar. Viene bien este partido y ojalá salga bien y el equipo pueda tener una reacción fuerte después del mal partido del otro día», comenzó Ancelotti.

Ancelotti habló de Tchouaméni: «Sigo convencido de que lo ha hecho bien como central, porque lo dicen los datos. No es su posición ideal, que es como pivote defensivo. Cuando vuelva Alaba regresará a su sitio, como pivote». Sobre la derrota contra el Barcelona fue claro: «Fue un paso atrás, pero hay que seguir adelante. Hemos cometido muchos errores, fue un mal partido, pero lo hemos evaluado y buscado la solución. Hay que seguir adelante».

Ancelotti también habló de la falta de compromiso colectivo: «La evaluación del partido es que defendimos mal en todas las líneas. No hay nada más que añadir». El italiano comparó esta plantilla con la de la temporada pasada: «Es una plantilla que tiene calidad, juventud y compromiso. Confío en ellos porque hace un mes ganamos la Intercontinental y hace seis la Champions. Salió un mal partido y a veces hay que pagar la cuenta de todo lo que hemos hecho. Ha sido una cuenta cara, pero vamos a luchar como siempre. Tengo total confianza en mis futbolistas, sobre todo en los que no están sacando su mejor versión».

Sobre el problema del equipo, comentó lo siguiente: «Los debates los hago con la rueda de prensa. No voy a abrir ningún debate aquí». «A mí no me molesta nada, estamos bien trabajados. No me molesta porque no es la verdad», comentó.

Ancelotti también habló de Mbappé y de su evolución: «Ha necesitado tiempo para adaptarse al equipo y para volver a su mejor versión física. Ha tenido algunos problemas, pero ha parado un poco. Ahora está en un muy buen momento y el equipo lo tiene que aprovechar».

Por otro lado, el italiano volvió a hablar sobre los fichajes: «No hemos cambiado la idea, sólo que son discursos que hacemos con el club para intentar hacer lo máximo. No me parece correcto hablar de lo que hablamos con el club».

Ancelotti también contestó si es difícil ser Ancelotti: «El sitio más bonito del mundo es el banquillo del Real Madrid. Es donde a todos los entrenadores les deseo estar algún día. Mi posición es la más sencilla del mundo». «Tras un partido que te deja triste, hay una oportunidad de seguir, que es mañana», añadió.

«Hacemos una evaluación a nivel físico y todos se han recuperado bien. La idea general es de meter el mejor equipo posible», aseguró. Ancelotti también confirmó que jugará Lunin, mientras que habló del compromiso: «No creo que el jugador entren sin compromiso, lo quiere hacer, pero lo más importante es que lo pongamos en colectivo».

«Asencio es un gran central, necesitamos que siga rodándose para jugar de lateral derecho», explicó. Y, para finalizar, habló de la crítica personal: «La verdad es que no sigo la onda de la crítica, tengo el equilibrio necesario, que me lo ha dado la experiencia. Si sigues esta onda no sabes si eres el mejor o el más tonto. No pienso que soy el mejor del mundo, pero tampoco el más tonto».