Convocatoria del Real Madrid contra el Celta: Alaba y Courtois no entran en la lista

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Celta no tiene grandes novedades. La Supercopa de España no ha dejado víctimas, por lo que Carlo Ancelotti puede contar para este encuentro con casi toda la plantilla, salvo los lesionados Carvajal y Militao. La gran novedad es la ausencia de Alaba y Courtois, que no han entrado en la lista. Vallejo regresa a la convocatoria y los únicos canteranos que están citados, además de Asencio, son Lorenzo Aguado, Fran González y Mestre, que hará las labores de tercer portero. Ancelotti tampoco recupera a Vallejo, que se perdió los duelos contra Deportiva Minera y la Supercopa de España por unas molestias físicas.

David Alaba, que ya estuvo citado en la Supercopa de España, aunque no jugó, se ha quedado fuera de la lista de convocados para el encuentro que medirá a Real Madrid y Celta de Vigo. No estaba previsto que tuviera minutos contra el conjunto gallego y Ancelotti ha decidido que no viaje. Si todo va bien, el austriaco sí volverá a pisar un terreno de juego frente a Las Palmas el próximo domingo.

El Real Madrid llega a este encuentro tras el batacazo que sufrieron los blancos en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona. Los madridistas cayeron goleados por 2-5 en Yeda, perdiendo la tercera opción de título de la temporada y, sobre todo, dejando una pésima imagen ante el mundo entero.

Este resultado hace que el encuentro contra el Celta de Vigo de Copa del Rey crezca notablemente en importancia. El Real Madrid no se puede permitir el lujo de perder contra los gallegos, ya que verían como se escapa la segunda competición del curso en tan sólo unos días. Por lo tanto, este duelo gana en importancia.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Lunin, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy, Asencio y Lorenzo Aguado.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler y Ceballos.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Endrick y Brahim.