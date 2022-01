Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa de las semifinales de la Supercopa de España que medirá a Real Madrid y Barcelona en Riad. Los blancos llegan a este Clásico en un gran momento, pero el italiano explicó que el encuentro ante los de Xavi será parejo y dejó claro que sus jugadores no piensan que son favoritos.

Momento del equipo

“Llegamos bien. Tenemos ilusión y actitud para intentar ganar la Supercopa, que es el primer título de la temporada”.

Un fracaso

“Cuando juegas un partido todo puede pasar. Mañana no se puede empatar. Tenemos que jugar sabiendo que es un rival fuerte, que ha tenido más problemas que nosotros, pero que tiene el mismo objetivo que nosotros de llegar a la final”.

Dudas en el once

“Tenemos alguna duda, como la de Carvajal. Está bien, pero tenemos que avaluar. También tenemos jugadores frescos que podemos utilizar. El equipo está bastante bien. La previa del partido va a ser como siempre. Tendremos un poco de preocupación y muchas ganas. Nos gusta jugar este tipo de encuentros”.

Un jugador del Barcelona

“Es un equipo que no sólo destaca por los jugadores veteranos que tienen, que aportan mucho, sino que también destacan los jóvenes como Gavi o Nico. Todos pueden tener un gran futuro”.

El Barcelona de Xavi

“Me gusta porque tiene una idea bastante clara del juego que quiere hacer. Está siguiendo la línea de identidad del club. Con sus ideas el equipo mejorará”.

Diferencia

“Siempre va a ser un partido igualado. No cuentan los números de la Liga. Es un partido de la Supercopa y va a ser parejo, como el de la Liga”.

Alaba

“No le he preguntado a él la diferencia que hay en el fútbol español y alemán. Se ha adaptado bien y no tenía duda. Le conozco, sé que tipo de jugador es y que calidad tiene. La pareja con Militao no está saliendo muy bien”.

Favoritismo

“Todos los partidos me crean miedo. Me preocuparía que los jugadores pensasen que somos favoritos, pero no pasa eso. Pensamos que tenemos que jugar un buen partido”.