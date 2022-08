Carlo Ancelotti encuentra a su equipo invencible

Carlo Ancelotti ha encontrado a su once más fiable. Un equipo que se ha convertido en el titularísimo del Real Madrid por méritos propios. Aunque no lo parezca, únicamente han coincidido en tres partidos de inicio desde el pasado curso y el éxito no ha podido ser mayor. Tres encuentros juntos y tres victorias. Una alineación que, de momento, es invencible.

Será el once con el que el italiano salga en Helsinki el próximo 10 de agosto, si no hay ningún contratiempo, en la Supercopa de Europa frente al Eintracht de Frankfurt. Los jugadores a los que Ancelotti dispondrá sobre el verde serán los mismos que fueron de la partida en el ensayo general ante la Juventus, en el último encuentro de la pretemporada disputado en Los Ángeles. Un partido que, al igual que los dos anteriores, terminó en triunfo madridista.

El equipo formado por Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Valverde, Vinicius y Benzema es el que le da plenas garantías al entrenador. Ya avisó durante el stage en Estados Unidos, para referirse a la incorporación y adaptación de los nuevos fichajes, que había «que tener en cuenta a los que ganaron la Champions». Y son precisamente estos once los que fueron de la partida ante el Liverpool.

En París, Ancelotti optó por un equipo que ya le había dado resultado antes. El entrenador se dio cuenta de que para ganar a los grandes de Europa necesitaba introducir más músculo en el centro del campo, pero no podía renunciar a la calidad del resto de los intocables. Por ello, optó por dar entrada a Valverde y el resultado no pudo ir mejor.

El primer partido en el que probó, fue en Londres, en la ida de cuartos de final ante el Chelsea. El conjunto blanco asaltó Stamford Bridge y se impuso por 1-3, confirmando que la apuesta del técnico era más que válida. A partir de ahí, quiso repetir en las citas grandes, aunque tanto en la vuelta, como en el partido liguero frente al Sevilla o los dos de semifinales ante el City siempre le faltó algún elemento.

No fue hasta la final del 28 de mayo cuando volvió a tener a los once. Todos estaban a su disposición y el entrenador no lo dudó. Volvió a apostar por el equipo que le llevó a la victoria ante el Chelsea. El resultado logrado ante el Liverpool consolidó aún más la idea de Ancelotti, puesto que los blancos se proclamaron campeones de Europa con un solitario gol de Vinicius.

Después de probar de nuevo contra la Juventus, en el test definitivo antes de la Supercopa, el preparador tiene claro cuál será el once que disponga ante el Eintracht. Si se mantiene la imbatibilidad, los madridistas comenzarán la temporada 2022-23 de la mejor manera posible: con un nuevo título.