Guardiola y un fracaso de 10 años y casi 1.400 millones.

Pep Guardiola se quedará otro año más sin ganar la Champions League. La remontada del Real Madrid en el Santiago Bernabéu supone el décimo fracaso consecutivo del entrenador en la máxima competición. No pudo en su última temporada en el Barça, tampoco en su etapa en el Bayern y, ahora, tras seis cursos en el Manchester City, se le sigue resistiendo la ‘Orejona’. El que está considerado por muchos como el mejor técnico del mundo no ha escatimado en gastos para intentar alcanzar un objetivo que lleva resistiéndole desde 2011. Un total de 1.392 millones invertidos en fichajes que no han conseguido culminar con el cometido principal de los clubes a los que ha dirigido. La cifra es realmente llamativa en el Manchester City, que se ha gastado desde su llegada en 2016 la friolera de 1.122 millones de euros.

Si hay algo que ha hecho el Manchester City desde que lo comprase la familia real de Emiratos Árabes ha sido dilapidar millones y millones en fichajes con un único objetivo: reinar en el fútbol europeo. Pero su apuesta se incrementó considerablemente en 2016, con la contratación de Guardiola. Desde entonces, han realizado 39 fichajes por los que han desembolsado un total de 1.080 millones en fijos y otros 42 en variables.

En sus dos primeras temporadas al frente del equipo, los skyblues desembolsaron un total de 541 millones de euros, gastándose 216,5 millones para la campaña 2016-17 y otros 354,5 para la siguiente. Los resultados fueron nefastos, cayendo eliminados en octavos y cuartos de final en Champions. De cara al siguiente curso, el fichaje estrella fue Mahrez, por 68 millones, pagando otros 12 por cuatro jugadores de los que nada se ha sabido desde entonces. Todo para volver a caer en cuartos.

Los resultados no llegaban, por lo que volvieron a hacer una apuesta fuerte, con Rodri y Cancelo como principales fichajes, 70 por el primero y 35 más Danilo, valorado en 20 millones, por el segundo. A ellos se sumaron Angeliño y Pedro Porro, que costaron 12 cada uno, Steffen –suplente de Ederson– por nueve millones y el japonés Meshino por uno. En total, 159 millones para caer por el Olympique de Lyon en cuartos.

Al ver que los resultados no llegaban, llegó un nuevo desembolso fuerte, de 177 millones. 70 de ellos fueron destinados a Rubén Dias, 45 a Aké y 25 para Ferran Torres, a los que se suman 12 más en variables. Junto a ellos, otros cuatro futbolistas, que costaron 25 millones y de los que nada se ha vuelto a saber. Alcanzaron la final, pero cayeron ante el Chelsea, por lo que este último verano invirtieron otros 117,5 en Grealish, a los que se suman los 17 que ya han pagado por Julián Álvarez, que está cedido en River Plate.

Destaca, sobre todo, el gasto realizado en defensas y porteros. El City se ha gastado un total de 414 millones en ocho jugadores para reforzar su zaga, mientras que otros 68 han ido destinados a cuatro porteros. Un gasto total de 462 millones para que su defensa siga haciendo aguas en los momentos clave, puesto que han cerrado su paso por semifinales con seis goles en contra en dos partidos contra el Real Madrid.

270 millones en Barça y Bayern

Antes de su llegada al Etihad, Guardiola ya había tenido oportunidades de sobra para levantar una nueva Champions. Desde que ganase en 2011 su segunda Copa de Europa con el Barcelona, no le han faltado recursos para volver a reinar en el viejo continente. De hecho, durante su última temporada en el Barça y en las tres que estuvo en el Bayern, ambos clubes se dejaron 270 millones en fichajes.

Destaca, sobre todo, la gran inversión del Bayern. Hay que recordar que en esa época llegó Lewandowski, pero lo hizo a coste cero, al terminar contrato con el Dortmund. Aún así, pagaron por la llegada de 13 jugadores un total de 204,4 millones de euros. En la 13-14 sólo llegaron Gotze y Thiago, por 62 millones, mientras que en la siguiente, cuando se incorporó el delantero polaco, desembolsaron 53,4 millones de euros. En su último curso, 89 kilos más para quedarse a las puertas del título, en semifinales.

En lo que respecta al Barça, Guardiola había hecho un equipo a su imagen y semejanza desde que llegó en el verano de 2008. En su última temporada, la 2011-12, meses después de ganar la Champions, se cerró la llegada de Cesc Fábregas y de Alexis Sánchez, por 40 y 26 millones, respectivamente.