El Real Madrid ha demostrado durante esta edición de la Champions que no todo se puede comprar con dinero. El rey de Europa se ha citado con otro grande del continente, como es el Liverpool, en París el próximo 28 de mayo después de eliminar a PSG, Chelsea y Manchester City, dos clubes-estado y otro dirigido hasta hace pocos meses por un oligarca ruso. La entidad madridista, que 120 años después sigue perteneciendo a sus socios, ha dejado claro que en esto del fútbol no gana el que tiene más millones si no que el que tiene más calidad y más corazón.

El primero en ser sometido por el Real Madrid fue el PSG. Un club estado, que se financia gracias al dinero de Qatar y que el pasado 30 de agosto se atrevió a decir “no” a una oferta de 200 millones de euros del club blanco por Mbappé, un jugador que en ese momento estaba a un año de quedar libre y que fichará en las próximas semanas por la entidad madridista a coste cero. La relación entre ambos clubes está lejos de ser la mejor y en los octavos de final de la Champions quedó claro. Las directivas vivieron momentos tensos en París durante el almuerzo previo al encuentro y, después de la remontada en el estadio Santiago Bernabéu, Nasser Al-Khelaïfi y Leonardo protagonizaron un episodio desagradable en el túnel de vestuarios.

El siguiente en sucumbir ante el Real Madrid fue el Chelsea. El vigente campeón de Europa ha estado gestionado desde 2003 por Roman Abramóvich, un multimillonario ruso que ha sido en casi estas dos décadas ha sido capaz de ganar dos Champions con los londinenses. El oligarca mantenía ciertos vínculos con Vladimir Putin, lo que le ha obligado a dejar el club tras la invasión de Rusia sobre Ucrania.

El City, la última víctima

Por último, el Real Madrid ha vencido al Manchester City para clasificarse a la final. Los ingleses son propiedad de Sheikh Mansour. El jeque árabe es el hombre más rico del fútbol británico y posee una gran fortuna personal debido a sus inversiones y carrera política. Es viceprimer ministro de los Emiratos Árabes, ministro de asuntos presidenciales y miembro de la Familia Real de Abu Dhabi.