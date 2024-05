Ancelotti: «A mí me da igual cuando ganemos la Liga, la hemos merecido»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que enfrentó a Real Madrid y Cádiz en el Bernabéu. Los blancos ganaron 3-0 a los andaluces gracias a los goles de Brahim, que fue el mejor, Jude Bellingham y Joselu. Ahora, los madridistas necesitan que el Barcelona no gane al Girona para ser campeones de Liga.

El italiano comenzó haciendo un balance de este título: «Tenemos que esperar, pero esta Liga está siendo espectacular. La ventaja que tenemos ahora es merecida. Hemos fallado muy pocas veces». Sobre las sensaciones, fue claro: «Es una alegría contenida. Tenemos que estar contentos. Es un partido difícil de preparar. Cada uno tiene en la cabeza el partido del miércoles. Hay que descansar y estar bien para sacar nuestra mejor versión».

Ancelotti también habló de cuando prefiere ganar la Liga: «A mí me da igual sea cuando sea. La hemos merecido y no cambia mucho». También habló de la defensa: «Fue cuando empezamos a hacer bien las cosas. Las lesiones que tuvimos al principio de temporada nos hizo estar juntos».

«El momento más importante es el gol de Bellingham contra el Barcelona, que nos permitió tener once puntos», aseguró, antes de dejar claro que no hay nada preparado en caso de alirón y que «cada uno hace lo que quiera».

«Tanto él como Militao han vuelto y en estos partidos de Liga. Por ejemplo, Militao jugó mucho mejor que hace una semana. Están mucho más frescos que el resto», aseguró.

«Tenemos la gran oportunidad de jugar 90 minutos aquí para jugar otra final. No hay mayor motivación que esta», explicó Ancelotti sobre el partido del miércoles y aseguró que Bellingham «está recuperado y estará a tope contra el Bayern».

Sobre el motivo de no ir a Cibeles si ganan hoy y sí en 2022, Ancelotti fue claro: «La situación es diferente. Si ganábamos éramos campeones. Si tenemos que celebrar lo haremos el próximo domingo. Todavía no hemos ganado, por lo que no podemos plantear nada. Nos vamos a casa tranquilos a pensar en el siguiente partido».

«Ha tenido el partido que tenía que tener. Le quité porque quería piernas frescas y ganar el partido, que es lo que me pide el Real Madrid. Me pide ganar, no dar minutos a los jóvenes. Esta temporada ha empezado la transición, se está cumpliendo y sale muy bien. Los jóvenes progresan y los veteranos mantienen su nivel», comentó el partido de Arda Güler.

«Lo hemos hecho tan bien que no hay muchos peros, aunque alguno habrá. Hemos ganado, pero no hemos jugado muy bien. Sólo hemos marcado 100 goles. Repito, háblame del mar, marinero», finalizó.