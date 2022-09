Álvaro y Mario de Luis dan los tres primeros puntos al Castilla de Raúl

El Castilla sumó la primera victoria de la temporada tras ganar a Unionista de Salamanca en el estadio Alfredo di Stéfano. Un gol de Álvaro Rodríguez dio la victoria a los chicos de Raúl, aunque si no llega a ser por las intervenciones de Mario de Luis, una de las grandes novedades de la alineación, el primer filial madridista habría tenido muy complicado conseguir los tres primeros puntos del curso.

El Castilla dominó el encuentro desde el principio, pero esto no evitó que los salmantinos generasen ocasiones de gol. Mario de Luis se tuvo que hacer grande bajo palos en varias ocasiones para evitar el gol de Unionistas. No fue hasta el minuto 35 cuando los blancos encontraron el premio. Pablo Ramón puso un gran balón en profundidad a Álvaro que, tras regatear el portero, definió a placer para conseguir un gol vital. Minutos después se repetía la acción con un balón que daba Iker Bravo, que debutaba en el Di Stéfano, al goleador, pero el juez de línea pitaba un fuera de juego que sólo vio él.

En la segunda mitad el Real Madrid continuó mandando sobre el césped y tuvo varias ocasiones para ampliar la renta. La mayoría dirigidas por un Sergio Arribas cuya calidad está muy por encima de la categoría. Los blancos no fueron capaces de acertar en ninguna de ellas y el marcador no se movió más. No obstante, los tres puntos se quedaron en un estadio Alfredo di Stéfano que tiene que ser un fortín esta temporada.