El Real Madrid mantiene su política de fichajes de jóvenes talentos. Llegado el 1 de julio, el club blanco ha arrancado con las nuevas incorporaciones pensando en La Fábrica. Uno de los nombres que más ha generado ruido en las redes sociales ha sido el nombre de Gabriel Suárez Castrelo, excanterano del Atlético.

Desde que ambos clubes madrileños rompieron su pacto de no agresión con operaciones como la de Jesús Fortea en verano de 2022, la tensión ha ido en aumento. Pasaron otros casos como el de Sergio Mestre, y ahora ha vuelto a ocurrir con el mediocentro ofensivo formado en el club rojiblanco.

Todo comenzó el pasado mes de diciembre cuando el futbolista de 18 años no aceptó la renovación que le propuso el club rojiblanco. Esta decisión no gustó a la directiva y provocó que no volviese a jugar con el juvenil. Apartado del resto de sus compañeros y como agente libre, Castrelo ha recibido la llamada del Real Madrid.

La idea es que se incorpore a partir de la próxima temporada a Valdebebas y siga creciendo después de sus grandes números cosechados hasta que se decantó por no seguir con el club vecino. En los 21 partidos que disputó con la camiseta colchonera, anotó ocho goles y destacó por su calidad de jugar en zona de tres cuartos. Un traspaso que ha dado mucho que hablar en redes sociales entre ambas aficiones.

El divorcio entre Real Madrid y Atlético

La relación entre Real Madrid y Atlético no pasa por su mejor momento desde hace mucho. Aquel pacto de no tocar la plantilla del otro se rompió a raíz del traspaso de Theo Hernández en verano de 2017 y, desde entonces, ha sido un constante robo entre ambas canteras.

Todo ello sumado a lo ocurrido en los últimos derbis, como el polémico penalti de Tchouaméni a Samu Lino en el Santiago Bernabéu, o el doble toque de Julián Álvarez, han avivado aún más el fuego. El caso de Castrelo lo único que confirma es que no existe reconciliación alguna.