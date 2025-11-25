Champions League: Olympiacos-Real Madrid

Álvaro Carreras: «En el vestuario del Real Madrid hay muy buen rollo»

Carreras dejó claro que en el vestuario del Real Madrid hay "muy buen rollo"

Se reivindica como lateral, pero jugaría donde le pida Xabi Alonso

Tchouaméni regresa y Rüdiger no llega a tiempo

Álvaro carreras
Álvaro Carreras.

Alvaro Carreras fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a los blancos contra el Olympiacos en la quinta jornada de la fase liga de la Champions. Tras tres pinchazos seguidos, los madridistas están obligados a ganar en Atenas para no meterse en un problema mayor.

A la hora de analizar el encuentro, explicó lo siguiente: «Estoy contento de poder disputar mi temporada aquí y sobre todo en la Champions. Sabemos que es un equipo duro, que venimos a su casa y que va a ser difícil ganar el partido».

«Tenemos un grupo increíble. Hay un muy buen rollo en el vestuaruio y tenemos buena relación. Tenemos plantilla joven y los veteranos tiran más cuando hay que ponerse serios», comentó sobre el ambiente que se respira en la caseta madridista.

«Siempre que llego a un sitio nuevo intento y confío en que voy a rendir al máximo. Espero que sean muchos más minutos en una larga temporada como hay aquí. Confío en que siga así», comentó.

Sobre la opción de ser central, fue claro: «En este club jugaría en cualquier posición y dorsal. Yo soy lateral izquierdo, pero puedo jugar de carrilero o central. Me adapto a lo que sea».

«Me gusta analizar el rival, los partidos. Me gusta analizarlos. Y también me gusta salir y disfrutar de lo bonito que tiene el fútbol», explicó. Para finalizar, dijo lo siguiente: «A cualquier equipo no le agrada jugar contra el Real Madrid. Es un equipo como mucha historia y mucho nombre. Pero nosotros vamos a todos los estadios con el hambre de ganar, con carácter y hacia adelante».

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias