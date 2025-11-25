Álvaro Carreras: «En el vestuario del Real Madrid hay muy buen rollo»

Alvaro Carreras fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a los blancos contra el Olympiacos en la quinta jornada de la fase liga de la Champions. Tras tres pinchazos seguidos, los madridistas están obligados a ganar en Atenas para no meterse en un problema mayor.

A la hora de analizar el encuentro, explicó lo siguiente: «Estoy contento de poder disputar mi temporada aquí y sobre todo en la Champions. Sabemos que es un equipo duro, que venimos a su casa y que va a ser difícil ganar el partido».

«Tenemos un grupo increíble. Hay un muy buen rollo en el vestuaruio y tenemos buena relación. Tenemos plantilla joven y los veteranos tiran más cuando hay que ponerse serios», comentó sobre el ambiente que se respira en la caseta madridista.

«Siempre que llego a un sitio nuevo intento y confío en que voy a rendir al máximo. Espero que sean muchos más minutos en una larga temporada como hay aquí. Confío en que siga así», comentó.

Sobre la opción de ser central, fue claro: «En este club jugaría en cualquier posición y dorsal. Yo soy lateral izquierdo, pero puedo jugar de carrilero o central. Me adapto a lo que sea».

«Me gusta analizar el rival, los partidos. Me gusta analizarlos. Y también me gusta salir y disfrutar de lo bonito que tiene el fútbol», explicó. Para finalizar, dijo lo siguiente: «A cualquier equipo no le agrada jugar contra el Real Madrid. Es un equipo como mucha historia y mucho nombre. Pero nosotros vamos a todos los estadios con el hambre de ganar, con carácter y hacia adelante».