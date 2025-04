Álvaro Carreras emerge como candidato al lateral zurdo del Real Madrid

Álvaro Carreras (22 años, 2003) está que se sale en Portugal. Desde enero de 2024, el lateral izquierdo milita en el Benfica. Y, si sus primeros meses en Lisboa fueron algo complicados, esta temporada, el ex canterano blanco está siendo fundamental en el sistema de Bruno Lage. Sus buenas actuaciones llaman a los grandes de Europa, uno de ellos, el Real Madrid, quien no vería mal su regreso a Valdebebas.

Con contrato con las águilas hasta 2029, Álvaro Carreras parece tener un futuro ligado de la mano al Benfica. No obstante, en las últimas semanas, las cosas se han ido moviendo dentro de las oficinas del Real Madrid… pero también dentro de las lisboetas. Conscientes del caché que está ganando el ferrolano en Europa, Rui Costa y su directiva están procurando convencer al defensa para que renueve.

Además, el Benfica blindó a su pupilo el pasado verano con una cláusula de 50 millones de euros. Por ahora, los lisboetas mantienen la prioridad de renovarle, pero sabe que lo tendrá muy crudo, porque el gallego tiene muchas novias dispuestas en dar el paso.

Álvaro Carreras gusta al Real Madrid

Tal y como informaba Nano Antón (@Sr.Naninho en X), Álvaro Carreras es uno de los jugadores que más gustan al Real Madrid para el lateral izquierdo. Además, el español conoce la casa. Entre 2017 y 2020, el gallego estuvo en La Fábrica. Llegó a compartir vestuario con Raúl Asencio, actual zaguero del primer equipo. Su llegada no sería una casualidad, porque el joven de 22 años ya tiene sus hábitos por Valdebebas.

Además, según aporta Nano Antón, Carreras no ve con malos ojos irse del Benfica. Los portugueses siguen teniendo la intención de renovarle, pero el jugador, de momento, ha rechazado esa posibilidad. Es feliz en Lisboa, pero no quiere cerrar las puertas de su futuro. Acorde con Naninho, las águilas le ofrecieron más años de contrato, una mejora salarial y aumentar su cláusula de 50 millones de euros a 70 millones de euros. No obstante, el jugador está contento con su contrato actual.

🚨 #InfoNaninho El Benfica sigue teniendo la intención de renovar a Álvaro Carreras, pero el jugador, de momento, ha rechazado esa posibilidad. Es feliz en el club, pero no quiere cerrar las puertas de su futuro. El Benfica le ofreció más años de contrato, una mejora salarial… pic.twitter.com/LWk0QzI6cr — Naninho (@SrNaninho) April 30, 2025

Existe un problema a tener en cuenta: el Manchester United todavía se ha guardado un derecho de tanteo. Hasta 2026, los Red Devils tienen la posibilidad de recomprar a su pupilo por una cantidad que ronda los 20 millones de euros.

Producto de La Fábrica, pulido en Inglaterra

El gallego aterrizó en Valdebebas con 14 años. Antes de vestir de blanco, Álvaro se desarrolló en la cantera del Racing de Ferrol y del Deportivo de La Coruña. Entre 2017 y 2020, el joven lateral izquierdo ha hecho sus clases en La Fábrica antes de hacer las maletas en 2020, cuando decidió marcharse al Manchester United.

En Inglaterra, Carreras siguió con su formación. Nunca llegó a debutar con los Red Devils y desde 2022, el lateral izquierdo encadenó las cesiones. Primero fue en el Preston de la Championship (2ª división inglesa), club en el que se quedó una temporada (2022-23). En 42 encuentros, el ferrolano repartió seis pases de gol. Sus buenas actuaciones le llevaron de vuelta a España. El Granada se hizo con sus servicios en el mercado estival de 2023 (nuevamente como cedido) aunque solamente se quedó hasta enero porque el Benfica portugués tocó a su puerta.