El Real Madrid nunca entró en el juego de Alphonso Davies

El futuro de Alphonso Davies siempre ha estado en manos del Real Madrid. Fue el club blanco el que decidió descartar la operación del canadiense. Todo estaba más que atado y apalabrado. El lateral izquierdo había decidido no renovar con el Bayern, provocando que fuese relegado al banquillo. Sin ir más lejos, fue suplente en la semifinal de Champions que enfrentó a los bávaros con los blancos, marcando un gol en el Bernabéu que Joselu se encargó de que quedase en nada.

El Real Madrid fue el que tomó la decisión de que Davies no iba a ser jugador del equipo blanco. No lo iba a ser porque la cúpula madridista, las esferas más altas del club de las 15 Copas de Europa, no quisieron. En estos meses, en los que en Valdebebas se llegó a dar por segura su llegada, se ha producido acontecimientos que han provocado un cambio de opinión que llevaron al lateral a buscar una alternativa, que ha sido renovar con el Bayern hasta 2030.

De hecho, en el Real Madrid tomaron la decisión de que Davies dejaba de ser una prioridad en el mes de noviembre. Durante los acercamientos entre club y jugador, principalmente su entorno, hubo diferentes aspectos que hicieron chirriar al club blanco, que decidió tomar una decisión que, salvo giro de guion inesperado, será inamovible.

El «no» a Davies no acerca a Miguel

En el Real Madrid no ven a Miguel Gutiérrez como una alternativa para reforzar el lateral izquierdo. Si bien es cierto que los blancos mantienen una opción preferencial por el defensa zurdo, del que poseen un porcentaje de sus derechos cercano al 50%, desde la dirección deportiva consideran que no encaja dentro de los planes del club.

Por lo tanto, lo que más interesa en estos momentos al Real Madrid es que Miguel Gutiérrez salga del Girona, ya que ganaría una importante suma de millones. Y es que, si algún club paga los 35 millones de su cláusula, la entidad madridista se embolsaría la mitad de esta operación. Es decir, 17,5 millones de euros. El canterano madridista tendrá ofertas tanto en el mercado de invierno como el próximo verano.

Siendo así las cosas, el plan del Real Madrid para la próxima temporada en cuanto al lateral izquierdo es mantener a Mendy, que renovó su contrato el pasado verano, y a Fran García, que este curso está demostrando que puede ser más que útil para la rotación en esa posición.