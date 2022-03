Almeida vaticinó la remontada del Real Madrid y clavó el resultado ante el PSG

José Luis Martínez-Almeida se ha convertido en un talismán del Real Madrid por su presencia en el palco presidencial del Santiago Bernabéu en las grandes victorias recientes del equipo blanco, pero su labor en favor del madridismo, pese a su reconocido sentimiento atlético, no queda ahí. El alcalde de Madrid, que no esconde querer lo mejor para el Real siempre y cuando no se mida al Atlético, clavó el resultado del encuentro que midió a los blancos con el PSG y que significó la remontada y clasificación a cuartos de final de la Champions League.

Almeida vaticinó un triunfo fácil en la previa del partido de vuelta ante el PSG y dio un resultado que se acabaría cumpliendo en medio de la locura de la remontada madridista. «Creo que hoy el Madrid gana y, además, que lo hará esta noche con cierta facilidad. De verdad, hablo en términos futbolísticos. Yo diría un 3-1. Es un resultado que se puede dar», afirmó el alcalde en la inauguración del Puente de la Concordia, en el barrio madrileño de Valdebebas donde, precisamente, está situada la Ciudad Real Madrid.

Junto a un relevante número de personalidades, Martínez-Almeida acudió al palco presidencial del Santiago Bernabéu en la noche del miércoles y no se perdió el partido histórico en el que el Real Madrid remontó al PSG y selló su pase a los cuartos de final de la Champions League. Ahora, a la espera de ver el pleno madrileño en cuartos tras el choque de vuelta entre el Atlético, su Atlético de Madrid, y el Manchester United, el alcalde se confirma como oráculo del madridismo.