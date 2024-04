Alineación del Real Madrid contra el Mallorca: la hora de Militao

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Mallorca en Liga tendrá varias novedades. Ancelotti no hará rotaciones masivas y apostará por el mejor once posibles, tal y como ha asegurado en rueda de prensa el propio entrenador italiano. No obstante, esto no quiere decir que no habrá varias novedades.

En la portería estará Lunin. El ucraniano es fijo para Ancelotti. En el lateral derecho formará Lucas Vázquez, mientras que el costado izquierdo será para Fran García, aunque no se puede descartar que forme Mendy. En el centro de la defensa se esperan las mayores novedades, ya que Rüdiger apunta a descansar, por lo que Nacho y Militao debería ser la pareja de centrales.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte. El francés no podrá jugar contra el Manchester City al estar sancionado. Por delante, en la creación formarán Modric, mientras que otra duda es quién jugará a su lado. Ceballos o Arda Güler tienen opciones, aunque no se puede descartar la titularidad de Kroos o, incluso, que Brahim retrase su posición. Esto último es lo más proco probable.

Y arriba, en la punta del diamante jugará un Bellingham que necesita coger ritmo competitivo, mientras que las referencias ofensivas serán Brahim Díaz y Vinicius Junior. Rodrygo, a pesar de haber ido convocado, apunta a descansar tras no poderse entrenar con normalidad en la sesión previa.

Momento para Militao

«Rodrygo no ha entrenado porque tuvo un golpe ayer, pero estará disponible. Toda la plantilla lo está. La prioridad es el partido de mañana. Esta semana nos jugamos mucho. Tenemos la misma confianza que teníamos hace algunos días, exactamente la misma, pero pensando que mañana es un partido vital para intentar ganar la Liga», aseguró en rueda de prensa previa al encuentro.

Militao, que ha cumplido ocho meses desde que se rompiese el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, tendrá ante el Mallorca la oportunidad de probarse antes de la vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el Manchester City.

Recordó Ancelotti una situación del pasado, cuando Sami Khedira regresaba de una lesión tras meses de baja y no dudó en alinearlo de inicio en un encuentro tan importante como una final de la Champions. Ahora, a Militao le esperaría el marcaje a dos delanteros potentes como Vedat Muriqi y Erling Haaland.

«Tenemos que pensarlo bien, pero vemos que Militao físicamente está muy bien, ha trabajado mucho. Si veo bien a un jugador, no cuento los minutos que ha jugado. Puse en una final de Champions a Khedira que no había jugado ni un minuto porque le veía bien. Obviamente, no puede jugar 90 minutos, pero puede aguantar una buena parte del partido y hacerlo bien», manifestó.

Militao se encuentra al cien por cien. Las sensaciones que tiene tras su grave lesión de rodilla son muy positivas. Por ello, el brasileño se encuentra preparado para formar de inicio y, aunque no juegue los 90 minutos, la idea es que empiece de inicio y dispute, como mínimo, una hora de partido.

Si todo va como se espera y no tiene la más mínima molestia, tendrá muchas opciones de ser titular ante el Manchester City el próximo miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Champions que se celebrarán en Inglaterra.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Mallorca: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Fran García; Tchouaméni, Modric, Kroos, Bellingham; Brahim y Vinicius.