Alfonso Díaz, CEO del Mallorca: «Si tenemos un buen día, podemos plantarle cara al Real Madrid»

El lujoso hotel Hilton de Yeda respira ilusión. La ilusión del debutante. Del inexperto. Será por eso que es el único de los cuatro hoteles donde duermen equipos de Primera que abre sus puertas para atender a los medios de comunicación. Con absoluta normalidad, porque, en definitiva, no pasa nada por hablar. El Mallorca es un club feliz y mucha culpa de esa felicidad la tiene Alfonso Díaz (Sevilla, 1975).

El CEO de Negocio del Mallorca se sienta a hablar con OKDIARIO a pocas horas de medirse con el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, premio que se ganaron el pasado año al ser subcampeón de la Copa del Rey. Tranquilo y con ganas de dar a conocer el proyecto de un club que tiene como objetivo asentarse en la élite y en el top-10 de nuestro fútbol, responde a absolutamente todo.

Pregunta: Cuando escucha que es el hombre detrás del milagro del Mallorca, ¿cómo se siente? Ha vivido de todo desde que llegó en 2016.

Respuesta: Bueno, no creo que yo sea el hombre milagro. Somos muchos los que formamos parte del club. Todos los que empezamos, los que hemos pasado, jugadores, directiva, cuerpo técnico y, por supuesto, la afición. Todos tienen su papel en haber vuelto a ser el club que fuimos hace años y que poco a poco estamos reconstruyendo. Es un trabajo duro, con mucho sacrificio, planificación. Después de estos ocho años, poco a poco vamos viendo los resultados, como quedar novenos hace dos temporadas en la Liga, la final de la Copa, y ahora estar en la Supercopa. El equipo está en posiciones europeas, lo que refleja el trabajo que hemos estado haciendo.

P: ¿Cuál es el reto y el techo para este Mallorca?

R: El techo está en permanecer en Primera División. Es el gran activo del club y la clave para seguir creciendo. Nos tenemos que estabilizar en Primera y convertirnos en un club top 10, asegurándonos de estar ahí cada temporada. Desde ahí, ya llegará el momento de pelear por Europa. Pero lo primero es la estabilidad en la liga.

P: Se formó profesionalmente en un mundo muy diferente al fútbol. ¿Cómo gestiona esa pasión que a veces se mezcla con la presión?

R: Es un gran cambio. Vengo de sectores muy distintos, de empresas multinacionales, y no estaba tan presente esa pasión como en el fútbol. Pero, al final, un club de fútbol tiene que ser una empresa. En nuestro caso, también es una multinacional por la propiedad americana y la internacionalidad del club, con una gran audiencia global. Sin embargo, siempre tenemos que mantener el equilibrio con lo local, con nuestra gente y nuestra afición. Es importante no perder la perspectiva de quiénes somos. A veces, el camino no es fácil, pero seguimos trabajando con un plan a largo plazo, sin perder el rumbo.

P: Habla de la internacionalización del club, pero ¿puede llegar a ser un Mallorca más «americano»? ¿Cómo ve la comunicación y los métodos de trabajo en comparación con otros clubes?

R: No diría que somos «más americanos». Más bien, tratamos de hacer las cosas con sentido común. Es una oportunidad de explicar quiénes somos, de compartir nuestro proyecto, nuestra isla y nuestra gente. El fútbol tiene muchas dimensiones, y ahora, más que nunca, necesitamos contar nuestra historia de una forma distinta.

P: En cuanto al reparto económico, la diferencia con clubes como Madrid y Barça es grande. ¿Cómo lo gestionan?

R: Es cierto que la diferencia es grande. No quiero entrar en detalles sobre cómo está repartido el contrato, pero sí creo que debería ser más equitativo, al menos desde el principio. El que gane debería tener un premio extraordinario, pero el reparto debería buscar la igualdad, sin entrar en polémicas. Tenemos que pelear cada uno por lo nuestro y tratar de ser lo más parecido posible.

P: En cuanto a la Superliga, ¿cree que el fútbol necesita un cambio?

R: Creo que el fútbol debe seguir basándose en la meritocracia. Hay que ganarse el derecho a competir en las ligas domésticas. La Champions, la Europa League… esas competiciones existen para premiar el mérito. Es mejor seguir compitiendo en las competiciones tradicionales.

P: El calendario cada vez está más cargado. Este año ha tenido que lidiar con la Supercopa, ¿cree que hay que hacer algún cambio?

R: El calendario es complicado, sobre todo para los jugadores, con tantos partidos y el riesgo de lesiones. Jugar más partidos puede significar más ingresos, pero siempre hay que buscar el equilibrio. No podemos pedirle a los jugadores que jueguen sin descanso, porque su rendimiento sufrirá y las lesiones aumentarán. Hay que poner límites.

P: ¿Cómo gestionan los partidos contra equipos grandes, como el Real Madrid? ¿El Mallorca puede estar en la final?

R: Estamos haciendo una gran temporada. Cuando estamos en nuestra mejor versión, somos complicados de batir. Tenemos un ADN defensivo y de lucha muy marcada, y ahora con Jagoba también estamos mostrando una versión más ofensiva. Si tenemos un buen día, podemos plantar cara a cualquiera, y tenemos nuestras opciones.

P: Los enfrentamientos entre el Madrid y el Mallorca se han vuelto bastante intensos. ¿Está esto convirtiéndose en un clásico?

R: Sin duda. Nos gusta jugar contra equipos grandes como el Real Madrid, a los que siempre les plantamos cara. Eso genera chispas, como se suele decir, pero siempre vamos a pelear y a ponerles las cosas difíciles.