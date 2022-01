Alcoyano – Real Madrid: horario y dónde ver en directo online y por TV el partido de Copa del Rey

El Real Madrid debuta en la Copa del Rey 2021-2022. Lo hace un año después de su último encuentro en la competición y de nuevo ante el Alcoyano, su verdugo de la pasada edición en la misma ronda. En esta noche de Reyes, la del miércoles 5 de enero, ambos equipos se darán cita en El Collao de Alcoy. El modesto equipo alicantino espera brindar un nuevo regalo a su afición ante unos blancos que no quieren llevarse el carbón de vuelta a la capital, a partir de las 21:30 horas, en un partido que estará arbitrado por Adrián Cordero Vega. Cabe recordar que en dieciseisavos de final aún no hay VAR.

El equipo de Ancelotti llega a Alcoy consciente de que no puede confiarse lo más mínimo. El pasado año dieron su peor cara ante un equipo de dos categorías más abajo y no pueden volver a repetirlo. Además, llegan de perder ante el Getafe en el primer partido del curso y, si no quieren que se disparen las dudas, deberán solventar el encuentro lo más pronto posible.

No será fácil. El Alcoyano ya ha avisado en la presente edición de lo que son capaces. Será su tercer partido en el torneo del KO, del que ya han eliminado al Badajoz y a un Primera, el Levante. Precisamente, ante el equipo granota volvió a aparecer el héroe José Juan, que el pasado curso se convirtió en la gran estrella de la eliminatoria ante el Real Madrid, sacando todos los balones que le llegaban a la portería y permitiendo soñar a los suyos con una victoria que, finalmente, terminó llegando.

El Real Madrid llega al partido después de poner fin a su gran racha de 15 encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Los blancos cayeron en Getafe, en lo que Ancelotti catalogó enfadado como «un día más de vacaciones». Deberán reaccionar para lograr alcanzar los octavos de final de la competición, aunque deberán hacerlo los menos habituales. Se espera que el técnico dé la oportunidad a los menos habituales, por lo que se podrá ver a Lunin e incluso a algún canterano madridista sobre el césped de El Collao.

Por su parte, el Alcoyano llega cargado de moral, como acostumbra, a la eliminatoria ante el conjunto madridista. El pasado curso consiguieron doblegarles y, en esta ocasión, sueñan con repetir la hazaña. Pese a ello, no llegan en el mejor momento de la temporada. Después de afianzarse en la zona noble del grupo 2 de Primera RFEF –el mismo que el del Castilla–, tres derrotas consecutivas les han hecho caer de la parte alta.

¿A qué hora juegan el Alcoyano – Real Madrid?

Si te estabas preguntando por el horario del Alcoyano – Real Madrid de Copa del Rey de este domingo 2 de enero es a partir de las 21:30 horas -las 20:30 horas en las Islas Canarias-.

¿Dónde se juega el Getafe – Real Madrid?

El partido tendrá lugar en el Estadio de El Collao (Alcoy, Alicante).

¿Dónde ver el Alcoyano – Real Madrid online en directo y por televisión?

El partido entre el Alcoyano y el Real Madrid de este miércoles 5 de enero se puede ver por televisión en abierto, a través de Telecinco. Además, en OKDIARIO podrás seguir el partido de la Copa del Rey con la narración en directo y online del Alcoyano – Madrid, con el minuto a minuto, resultado y goles en vivo.